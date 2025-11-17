El respaldo a Franco Colapinto de una figura de la Fórmula 1: «Ha hecho un gran trabajo»

Franco Colapinto vive días de gracia en la Fórmula 1. Luego de que Alpine lo confirmara como piloto titular para 2026, el argentino ha recibido grandes muestras de apoyo de pilotos experimentados y colegas apoyan su continuidad.

En este caso, Gabriel Bortoleto se refirió a la situación actual del pilarense. El joven piloto brasileño fue consultado sobre las actuaciones de Colapinto y no dudó en opinar: «Creo que Franco ha estado haciendo un gran trabajo. Se merece su renovación de contrato«, destacó.

Luego, remarcó la importancia de representar al continente sudamericano junto con el argentino: «Desde mi punto de vista, ha puesto a Gasly bajo presión en muchas carreras. Es un piloto con mucho talento. Estoy feliz de representar a Sudamérica con él«.

La rivalidad Argentina – Brasil en la Fórmula 1

Bortoleto también habló sobre la posibilidad de un enfrentamiento Argentina – Brasil en los próximos años: «No estamos peleando por el título mundial ahora. El día que estemos peleando por el título mundial, puede haber la guerra Pelé-Maradona. Pero sí, habrá mucho respeto«.

Para cerrar, contó la buena relación que tienen con el piloto de Alpien: «A Franco lo conozco desde que era un niño. Corrimos juntos en el karting. Siempre nos tuvimos mucho respeto. Estoy feliz de que esté en la Fórmula 1 y de que podamos competir aquí juntos. Es mejor tenerlo aquí compitiendo conmigo que a alguien que no conozco».

Franco Colapinto y su próximo desafío

La Fórmula 1 regresará a la acción en los próximos días. Desde el 20 de noviembre al 23 de noviembre, la máxima categoría del automovilismo se correrá en el Gran Premio de Las Vegas, por la 22° fecha de la temporada.

Allí, el argentino tratará de sumar sus primeros puntos en la temporada, aunque sabe que no será tarea fácil. Además, se disputará un nuevo capítulo por la obtención del campeonato de pilotos.

Horarios del GP de Las Vegas:

Jueves 20 de noviembre

Prácticas Libres 1: 21:30

Viernes 21 de noviembre

Prácticas Libres 2: 01:00 AM

Sábado 22 de noviembre

Prácticas Libres 3: 21:30

21:30 Clasificación: 01:00 AM

Domingo 23 de novimebre