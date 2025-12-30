El Mundial 2026 bate récords: más de 150 millones de pedidos por entradas

La FIFA confirmó que recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial.

El Mundial 2026 ya empezó a hacer historia y la FIFA confirmó que recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas desde la apertura de la fase de venta. Se trata de una cifra sin precedentes que refleja una demanda 30 veces superior a la cantidad de tickets disponibles para el torneo que se disputará en Norteamérica.

El organismo detalló que los pedidos llegaron desde más de 200 países y superan ampliamente el total de espectadores que asistieron a todas las ediciones previas del certamen desde 1930. El dato dimensiona el impacto global de la próxima Copa del Mundo, que será la primera con 48 selecciones participantes y 104 partidos en el calendario.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el fenómeno y aseguró que “la demanda multiplicada por 30 en apenas 15 días demuestra el increíble interés que despertó el Mundial”.

Además, remarcó que la respuesta de los hinchas confirma “la pasión que siente el mundo por el fútbol” y anticipó que el torneo marcará “un antes y un después” en la historia de la competencia.

Desde la FIFA recordaron que el proceso de solicitud seguirá abierto hasta el 13 de enero y que luego se realizará un sorteo para garantizar igualdad de oportunidades.

También se informó que los precios no sufrirán cambios en esta etapa y que habrá una categoría especial de 60 dólares para los hinchas de selecciones clasificadas.

Con información de Noticias Argentinas.