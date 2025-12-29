Quién es el argentino pretendido por Barcelona, Atlético de Madrid y Juventus

Marcos Senesi atraviesa un gran presente en Bournemouth y despertó el interés de varios clubes importantes de Europa. El defensor argentino finaliza su contrato en junio de este año, no renovó y ya se encuentra habilitado para negociar como agente libre.

Son tres gigantes del Viejo Continente los que lo tienen en su radar: Barcelona, Juventus y Atlético de Madrid. La información fue reflejada por distintos medios de Italia, como La Gazzetta dello Sport, y de España, como Marca, que confirmaron el interés concreto de los tres clubes.

El reconocido especialista en mercado de pases Fabrizio Romano señaló que la Juventus lo tiene entre sus principales candidatos para reforzar la defensa, ya que se trata de una de las primeras decisiones del nuevo director deportivo, Marco Ottolini. Además, Senesi cuenta con doble nacionalidad (argentina e italiana), un punto a favor, ya que no ocuparía cupo de extranjero.

Por su parte, Barcelona busca incorporar un defensor en este mercado de pases debido a la prolongada ausencia de Andreas Christensen y a la situación de Ronald Araújo, quien ya volvió a entrenarse pero no tiene asegurada su continuidad en el club. En tanto, Diego Simeone, fiel a su estilo, vería con buenos ojos la llegada del argentino para sumar una pieza sólida a la defensa del Atlético de Madrid.

Senesi, de 28 años, surgió en San Lorenzo, dio el salto a Feyenoord y, tras tres buenas temporadas en el club neerlandés, llegó a su actual equipo, el Bournemouth. Además, Roberto Mancini intentó convocarlo para la selección de Italia, pero el zaguero rechazó la propuesta, ya que su objetivo es volver a ser citado por Lionel Scaloni, como ocurrió en la anteúltima fecha FIFA, cuando fue titular en el amistoso ante Venezuela.