La inesperada situación de Boca en el inicio de la pretemporada

En las últimas horas, la dirigencia xeneize confirmó la continuidad de Claudio Úbeda al frente de Boca. Tras esta confirmación, esta parece ser la única novedad en este mercado de pases, además de todas las salidas esperadas de jugadores que no serían tenidos en cuenta.

El club de la Ribera comenzará la pretemporada el próximo 2 de enero, con el Sifón al mando. A pesar de varios intentos, la comisión directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, no pudo cerrar ningún refuerzo desde la eliminación frente a Racing por el Clausura, hace más de 3 semanas.

La sorpresa llegó con Marino Hinestroza. El extremo colombiano estaba muy cerca de firmar, pero una complicación estancó la negociación. Según lo que trascendió, los clubes ya habían acordado el monto del pase (5 millones de dólares), pero el equipo colombiano hizo un pedido a último momento: Atlético Nacional solicitó quedarse con un porcentaje, ante una futura venta. Por eso, la operación está estancada y se resolverá positivamente en los próximos días, pero no será antes del viernes.

Además, la llegada de Gastón Hernández también está congelada. Por el momento, no hubo contacto de Boca con Sergio Constantino, presidente provisional de San Lorenzo. Según reveló el periodista Ezequiel Sosa, la negociación no se resolvería a corto plazo, debido a la situación dirigencial del Cuervo.

Otra de las prioridades de este mercado de pases es el puesto del centrodelantero. Con una posible salida de Milton Giménez, desde el club buscan reforzarse en este sector de la cancha, aunque no hay nada avanzado. Quienes suenan son Alexis Cuello, Pablo Vegetti o Ezequiel «Chimy» Ávila, que también interesa en Racing.

Por otro lado, está latente la posibilidad de Santiago Ascacibar. El capitán de Estudiantes fue ofrecido al Xeneize, pero no es prioridad hasta el momento. En Boca, creen que el mediocampo ya está completo, aunque no se descartaría una posible llegada. Si se cierra el contrato y el valor del traspaso, el Ruso podría jugar con la camiseta azul y oro.

Ramírez y Briasco, muy cerca de irse

Las salidas en el Xeneize no paran. Al contrario de las incorporaciones, la novedad en los últimos días son las idas de varios futbolistas. Dos que estarían por marcharse son Norberto Briasco y Juan Ramírez, están a un paso de irse nuevamente del club.

Luego de que ambos terminaran sus préstamos con Gimnasia y Lanús, respectivamente, regresaron a Boca, donde Úbeda les comunicó que no serán tenidos en cuenta. Por este motivo, los dos buscan equipo y ya tienen un interesado. Se trata de Barracas Central, que arma su plantel para una temporada donde disputará la Copa Sudamericana. Por el momento, no se sabe si podrían salir a préstamo o con una compra del pase.