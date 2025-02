El Ogro Fabbiani dejó su cargo en Deportivo Riestra y asumirá en otro club de Primera

Cristian Fabbiani dejó de ser entrenador de Deportivo Riestra. Tras la derrota del Malevo ante Sarmiento de Junín por 2 a 1, en el marco de la sexta fecha del torneo Apertura, el DT selló su salida del club. Su futuro inmediato parece ligado a una institución conocida por el DT en su época de jugador.

En un posteo en redes sociales, Deportivo Riestra oficializó la salida del Ogro. La foto que subió el club, sin ningún mensaje anexo, indicó: «Cristian Fabbiani. Gracias por siempre». De esta manera, el DT selló su desvinculación del club y su futuro estará en el banco de Newell’s, en reemplazo de Mariano Soso.

Tras el partido, el ahora exDT de Riestra se abstuvo de hablar sobre los rumores que lo vinculan con el equipo rosarino. «Si me toca irme sería una falta de respeto decirlo ahora en la conferencia, porque no tengo tiempo para pensar. Lo voy a hacer cuando volvamos a Buenos Aires. Tengo mucha bronca porque se nos escapó un partido que no estaba en los planes. Hoy tengo la cabeza en blanco porque siento que el encuentro se me fue de las manos», había expresado antes de su adiós.

Su carrera como DT comenzó en el Ascenso. Se estrenó en Fénix, luego tuvo su primer paso por Riestra, en 2022 y, un año después recaló en Deportivo Merlo. Ya en Primera División, tuvo su estreno con el Malevo. Acumuló 13 victorias, 15 derrotas y 17 empates, lo que redondeó una efectividad del 41.48%.

Por su parte, Newell’s se quedó sin Mariano Soso tras la derrota de la Lepra ante Rosario Central. El DT no tuvo un buen inicio del torneo Apertura y tras el clásico rosarino, la institución puso fin a su ciclo.

En cuanto a la llegada del Ogro Fabbiani, según detalló TyC Sports, las primeras charlas con el exjugador ya se habían dado el jueves y ambas partes quedaron en aguardar el resultado del trascendental encuentro para saber los pasos a seguir.

Si bien Soso aseguró en la conferencia de prensa que tenía fuerza para seguir, las autoridades de la Lepra ya tenían definido que su etapa estaba terminada y, debido a que no están en condiciones económicas y financieras de echarlo, esperaban un gesto del técnico. Finalmente, por la noche del lunes confirmó la noticia.

En las próximas horas, si no hay inconvenientes, Fabbiani y Newell’s sellaron la vuelta del Ogro al club que lo supo tener como jugador y, curiosamente, estuvo presente la última que vez la Lepra logró ganarle de local a Rosario Central, ya hace 17 años.

En seis fechas del Apertura, seis técnicos dejaron su cargo

El primero en dejar su cargo fue Marcelo Méndez, en Gimnasia y Esgrima La Plata. El DT renunció tras la derrota ante San Lorenzo en la segunda fecha del certamen. Luego, Facundo Sava presentó su renuncia después de la caída frente a Deportivo Riestra en la cuarta fecha.

Walter Erviti, exDT de Belgrano de Córdoba fue despedido luego de cuatro partidos sin victorias, incluyendo derrotas contundentes ante Racing e Independiente Rivadavia.

En la quinta fecha, Ernesto Pedernera de Godoy Cruz fue dejado de lado tras una serie de resultados adversos en las primeras fechas. Luego Mariano Soso renunció en Newell’s tras la derrota en el clásico rosarino contra Rosario Central en la sexta fecha y por último, Cristian Fabbiani dejó su cargo para asumir en la Lepra.