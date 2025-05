El papá de Colapinto reveló la dura decisión de Franco a los 14 años: «Vamos a sufrir, es la única forma»

En vísperas del debut de Franco Colapinto con Alpine en la Fórmula 1, su padre, Aníbal, reveló detalles de cómo fueron sus inicios para llegar a la máxima categoría del automovilismo. Además, dio a conocer la decisión que tomó el oriundo de Pilar con tan solo 14 años.

En diálogo con Campeones, el padre del joven piloto reveló cómo tomaron la decisión de dejar viviendo solo en Italia a Franco cuando tenía 14 años. Una medida que marcó la carrera a futuro del argentino para que hoy esté en la Fórmula 1.

“Hasta yo llegué a cuestionarme si estaba bien lo que hacía, porque para todo el mundo era un loco que dejaba a una criatura de 14 años viviendo arriba de una fábrica. Y para otros era un hijo de…, hay que decir las cosas como son”, recordó sobre el momento que vivió con Franco.

En ese sentido, agregó que “hablé bien con él cuando me tenía que volver y le dije: ‘Mirá, Franco, si querés regresamos a Argentina. Dentro de dos años vas a tener 16, vas a ser más grande y yo te vuelvo a traer’”.

Ante esta postura, Franco tomó la decisión: «‘No, no, papá, me quedo. Yo sé que la voy a pasar mal al principio, vamos a estar lejos, vamos a sufrir todos. Pero si en algún momento tengo una posibilidad -que es muy remota- de llegar a la Fórmula 1, es viviendo acá en Europa’”. Y aseguró: “Es todo mérito de él”.

Solo siete años después, Franco Colapinto logró su sueño y se prepara para volver con todo a la Fórmula 1. El argentino tendrá su debut en el Gran Premio de Imola este fin de semana.

El papá de Colapinto analizó la vuelta de Franco a la Fórmula 1

“Franco tiene que hacerle caso a lo que le pida el equipo, estar aislado de las redes y demás porque se tiene que centrar en manejar el auto de carrera. Igual es más rápido abajo del auto este pibe”, comentó entre risas.

“No hay que desesperarse. Es la primera competencia del año, con un monoplaza distinto que nunca condujo (porque los tests los hizo con uno de hace dos años). Tiene que estar lo más cerca posible de Pierre Gasly, seguir sumando kilómetros y cumplir con lo que le exija el team”, opinó.