Expo Vocacional 2026: más de 500 propuestas educativas para ayudar a elegir el futuro en Cipolletti

Miles de estudiantes recorrerán la Expo Vocacional 2026 para conocer carreras, tecnicaturas, oficios y oportunidades de formación en la región.

Con más de 500 propuestas educativas y académicas, mañana martes y el miércoles se llevará a cabo en Cipolletti la Expo Vocacional 2026 «Conocer para elegir», un espacio pensado para que estudiantes y familias puedan informarse sobre las distintas alternativas de formación disponibles en la región y el país.

Se espera la participación de más de 3.000 estudiantes, la directora municipal de Niñez y Adolescencia, Adriana Dietrich, destacó que la convocatoria creció respecto de años anteriores y que este año se sumaron establecimientos educativos de distintas localidades de la región. «Además de los colegios de Cipolletti, recibiremos estudiantes de Cinco Saltos, Villa Manzano, Fernández Oro y otras localidades. La propuesta alcanzó a muchos más lugares que el año pasado», señaló.

La muestra ocupará el espacio de Artes Visuales del Complejo Cultural Cipolletti y reunirá a universidades públicas y privadas, institutos terciarios y centros de formación profesional de Río Negro y Neuquén. Según explicó Dietrich, el número de propuestas supera ampliamente la cantidad de instituciones participantes debido a la diversidad de carreras que ofrece cada una.

«Tenemos las instituciones que siempre nos acompañan, pero también se sumaron muchas más de Neuquén y de General Roca. Incluso tuvimos que cerrar la inscripción porque ya no había espacio para más stands», comentó.

Uno de los ejes principales de esta edición será la orientación vocacional. Durante ambas jornadas, el licenciado en Psicopedagogía Francisco Jesús Sevilla brindará ocho charlas durante las dos jornadas, destinadas especialmente a estudiantes de los últimos años del secundario.

“En dichos talleres el objetivo está vinculado en generar un espacio de autoconocimiento y reflexión sobre habilidades, capacidades e intereses, de aquellas personas que asistan, vinculado también a los mandatos sociales respecto a carreras tradicionales que existen en el país dentro de lo que denominamos educación superior. También vamos a hablar de carreras de pregrado de menos de 4 años, y también de lo que tiene que ver con el cursado de formaciones con respecto a oficios”, sostuvo Sevilla.

Charlas, stands y asesoramiento personalizado forman parte de la propuesta que se desarrolla este 2 y 3 de junio en Cipolletti.

Dietrich explicó que el concepto central de la exposición sigue siendo «Conocer para elegir». «Nos interesa que los jóvenes se hagan preguntas. Tal vez no salgan de una charla sabiendo exactamente qué van a estudiar, pero sí con nuevas inquietudes sobre ellos mismos, sus intereses y posibilidades. Eso ya es muy valioso», afirmó.

La funcionaria consideró que uno de los desafíos actuales es ampliar la mirada sobre las opciones laborales y educativas. «Muchas veces pensamos siempre en las mismas carreras, cuando existe una enorme variedad de profesiones, tecnicaturas y oficios con excelente salida laboral. Escuchar a personas que trabajan en distintos ámbitos ayuda a romper esos esquemas», indicó.

“Vamos a tener un espacio de selfies y también nos acompañará Salud Pública con un stand destinado a abordar una temática que nos preocupa a todos: los consumos problemáticos. Allí se brindará información y orientación para que los jóvenes puedan acceder a herramientas de prevención y acompañamiento», dijo la funcionaria.

Además, participará el área de Enfermería del Hospital: Dr. Pedro Moguillansky, que ofrecerá prácticas breves de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), también habrá un espacio para realizar testeos voluntarios de VIH y sífilis. «La idea es que todo lo que suceda en la Expo contribuya a enriquecer la experiencia de los estudiantes, no solo desde lo educativo y vocacional, sino también desde el cuidado de la salud y la formación ciudadana”.

La inauguración oficial será este martes a las 8.30 con la presencia del intendente Rodrigo Buteler. «Estamos felices de ofrecer este espacio porque creemos que cuando más jóvenes acceden a la educación y a nuevas oportunidades, toda la comunidad crece y se enriquece», concluyó Dietrich.

La propuesta busca brindar información, despejar dudas y acercar oportunidades para que cada joven pueda construir su propio proyecto de vida con mayor conocimiento y libertad de elección. Para más información ingresar a través de www.cipolletti.gob.ar.