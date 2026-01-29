El picante posteo de la Brujita Verón por el pasillo de Boca a Estudiantes: «¿No salió nadie…?»

El presidente del Pincha estuvo filoso en las redes. Palos para Toviggino y también para el Ruso Ascacibar. (Archivo)

Juan Sebastián Verón saltó, otra vez, con los tapones de punta. Lejos de los micrófonos de la prensa, la Brujita aprovecha sus redes sociales para escribir descargos y picantes mensajes, como el último que publicó este jueves, después de que Boca le hiciera el pasillo a Estudiantes en el Estadio UNO.

Además de festejar el triunfo 2-1 en La Plata, el presidente del Pincha compartió el video del reconocimiento del Xeneize por haber conquistado los últimos dos títulos de la temporada pasada (Copa de la Liga y Trofeo de Campeones) y lanzó también unas irónicas palabras, con un claro destinatario: Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Boca y el pasillo al campeón, con saludo entre González Pirez y Paredes incluido. (Clarín Fotografía)

“¿No salió nadie a pedir que aplaudan fuerte?, tampoco a pedir que cumplan ‘el reglamento’… raro”, posteó Verón, filoso en su cuenta de Instagram. No hubo necesidad de mencionar a nadie para que se entendiera el palazo contra el dirigente santiagueño, que lo había cruzado y provocado en las redes sociales después del “espaldazo” a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

A fines de noviembre, Toviggino había puesto un tuit en el que confirmaba el pasillo a llevar a cabo por Estudiantes, junto a un mensaje para Verón: «Que 2026 Te/Nos Espera !! Cuídate mucho Boina multicolor. Ahora a Cumplir el Reglamento, que establece el Ente Rector, la Asociación del Futbol Argentino. En Fin».

Verón también se acordó del Ruso Ascacibar

Otro que no se salvó de las reacciones de la Brujita Verón fue Santiago Ascacíbar, cuya salida generó malestar en el mundo de Estudiantes. Luego de que el Ruso confesara «amar a Boca» en su presentación en La Bombonera, el máximo dirigente pincha lo dejó de seguir en Instagram y replicó una historia con una frase inmortalizada por Alejandro Sabella: «Hablo poco. Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras». Meses atrás, el volante había confesado que en Argentina solo jugaría en Estudiantes. Un dato: Juan Sebastián Verón también dejó al Pincha para jugar en el Xeneize….