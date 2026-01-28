Con pasillo al campeón y Ascacibar en el palco, ya juegan Estudiantes vs. Boca

El Xeneize le hizo el pasillo a Estudiantes, actual campeón del fútbol argentino. (Clarín Fotografía)

Estudiantes y Boca ya juegan en el estadio UNO de La Plata, en la continuidad de la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. Antes del pitazo inicial, el Xeneize le hizo el pasillo de campeón el Pincha, mientras que desde uno de los palcos, Santiago Ascacibar sigue las acciones, junto a parte de la delegación visitante.

En Boca hubo un cambio de último momento porque se lesionó Lucas Janson, quien se trasnformó en el cuarto 9 de la enfermería junto a Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Por eso, Claudio Úbeda mandó a la cancha al juvenil Iker Zufiaurre, goleador de la reserva.

Con este retoque, el Xeneize saltó al campo de juego con Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Williams Alarcón, Tomás Belmonte; Kvin Zenón, Exequiel Zeballos e Iker Zufiaurre.

Enfrente, el equipo de Eduardo Domínguez juega con Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

En la primera jornada. Estudiantes logró un valioso empate ante Independiente en Avellaneda; mientras que Boca le ganó a Riestra en La Bombonera.