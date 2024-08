El polémico mensaje de la próxima rival de Khelif en los Juegos Olímpicos: “Si ella o él es hombre, será…”

La polémica por la boxeadora Imane Khelif sigue en los Juegos Olímpicos de París 2024 y, a pesar de que el COI explicó los motivos por los que fue habilitada a competir, su próxima rival, Luca Hámori, tuvo una controversial frase: «Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano».

Hámori viene de vencer a la australiana Marissa Williamson por decisión unánime y ahora deberá enfrentar a la argelina en los cuartos de final el sábado. Y en medio de tanta polémica, su frase hizo ruido.

La boxeadora de Hungría afirmó que «no hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma. He venido aquí para conseguir una medalla”.

Agregó que confía en sus entrenadores y “confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar». La pelea será mañana en la división de 66 kilos.

La defensa del COI a Khelif

En medio de la polémica, el Comité Olímpico Internacional defendió la participación de Khelif en París 2024 con un comunicado presentado horas después del combate suspendido entre ella y Carini.

El combate suspendido entre Khelif y Carini sigue generando polémicas. (AFP)

«Todos los deportistas que participan en el torneo de boxeo cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las normas médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU). Al igual que en anteriores competiciones olímpicas de boxeo, el sexo y la edad de los atletas se basan en su pasaporte”, inicia el comunicado.

Estas «normas también se aplicaron durante el periodo de clasificación, incluidos los torneos de boxeo de los Juegos Europeos, los Juegos Asiáticos, los Juegos Panamericanos y los Juegos del Pacífico de 2023, el torneo de clasificación africano ad hoc de 2023 en Dakar (SEN) y dos torneos de clasificación mundial celebrados en Busto Arsizio (ITA) y Bangkok (THA) en 2024, en los que participaron un total de 1.471 boxeadores diferentes de 172 Comités Olímpicos Nacionales (CON), el Equipo de Refugiados de Boxeo y Atletas Neutrales Individuales, y que contaron con más de 2.000 combates de clasificación«, agregó, con la intención de poner fin a la polémica.