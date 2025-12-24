El posible intercambio entre Boca y Racing: ¿Giménez a la Academia y Rojas al Xeneize?

El mercado de pases está que arde. Luego del final de la temporada 2025, los equipos del futbol argentino se rearman para la próxima temporada, en vísperas al comienzo de pretemporada. Racing ya se movió y preguntó condiciones por Milton Giménez.

La dirigencia de la Academia se comunicó con el entorno del delantero, pero todavía no envió ninguna oferta formal al xeneize. El interés de Gustavo Costas se debe a que Adrián «Rocky» Balboa posiblemente salga en este mercado, y el DT quiere a un «9» a la altura para pelearle el puesto a «Maravilla» Martínez.

El interés del club de Avellaneda no es nuevo: ya se había interesado en el anterior mercado de pases y también sonó para reforzar al equipo en la previa de las semifinales de Copa Libertadores frente a Flamengo. La postura de Boca es clara: Giménez terminó la temporada con un flojo rendimiento y es transferible.

Pero, desde la dirigencia xeneize quieren recuperar el dinero invertido. Vale aclarar que el club de la Ribera lo compró a Banfield por 4 millones de dólares a mediados de 2024. Con este panorama, Juan Román Riquelme y compañía solo se sentarán a charlar si hay una oferta superadora o si se incluye a algún futbolista de la Academia en la negociación. Aquí entra el nombre de Gabriel Rojas.

A Boca le interesa el ex San Lorenzo y sería una buena competencia en el puesto para Lautaro Blanco, ya que Malcom Braida no ha estado al nivel esperado desde su llegada y corre desde muy atrás. Pero el lateral izquierdo es una pieza clave en el armado de Costas, y no estaría dispuesto a dejarlo ir. Por este motivo, a pesar de la consulta, el panorama para una salida de Rojas es muy complejo.

Las salidas de Boca en este mercado de pases

A pesar de que todavía no hay confirmación oficial, todo parece indicar que Claudio Úbeda seguirá siendo el técnico de Boca. Con esta incertidumbre, el club de la Ribera se rearma para la temporada en la que volverá a jugar la Copa Libertadores.

La lista de posibles salidas es extensa. Varios jugadores que no tienen minutos son pretendidos por otros equipos. Mateo Mendía tiene muchas chances de seguir su carrera afuera del Xeneize: Peñarol y Platense están interesados. Además, el Calamar quiere a Santiago Dalmasso, pieza importante en el equipo de Reserva. Si ambos futbolistas se van, se irían a préstamo.

Otro juvenil que podrían salir es Valentino Simoni. El cipoleño es seguido por Banfield y Chacarita y también saldría prestado. Además, Lucas Blondel, que no ha sumado los minutos esperados desde su llegada, suena fuerte para reforzar a Argentinos Juniors,

La situación es diferente con otros futbolistas del plantel. Lucas Janson, Agustín Martegani, Norberto Briasco y Nicolás Orsini no serán tenidos en cuenta y se les buscará una salida obligatoria. Boca desea buscarles una venta, pero de no ser posible también saldrán a préstamo.