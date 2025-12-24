Los 66 jugadores que quedarán libres en Argentina y deben buscar club para el 2026

El mercado de pases en el fútbol argentino arrancó bastante movido y el 31 de diciembre quedarán libres varios jugadores que por el momento no tienen un destino confirmado. Entre ellos hay varios nombres importantes, como Pity Martínez, Luciano Vietto, Frank Fabra y Enzo Pérez, mientras que tres regionales figuran en la nómina: el neuquino Gabriel Arias y los rionegrinos Ignacio Malcorra y Emmanuel Cecchini.

Los futbolistas ídolos de River son los últimos héroes de Madrid que dejaron la institución en el mercado de pases (Nacho Fernández jugará en Gimnasia). Sin embargo, aún no se sabe qué pasará con ellos. Enzo, de 39 años, tiene una oferta de Argentinos, aunque también podría marcharse a Atlanta United de la MLS. Pity Martínez (32) no cuenta con una propuesta concreta, aunque se especuló con una posible vuelta a Huracán. Milton Casco, de 37 años, es buscado por Gimnasia y Newell’s.

Los liberados de Boca

En la vereda de enfrente, Frank Fabra culminó su paso por Boca tras diez años y espera ofertas. A sus 34 años, el lateral izquierdo quiere cambiar la imagen que dejó en el último semestre, en el que no jugó, y podría volver a Colombia para jugar en Atlético Nacional. Cristian Lema (35), colgado hace bastante tiempo, también quedará libre.

Hay otro con pasado en el Xeneize que estará en la misma situación. Se trata de Chiquito Romero, quien a mediados de octubre había firmado en Argentinos, pero solo jugó cuatro partidos. Con 38 años, el exarquero de la Selección Argentina espera una oportunidad más.

En Racing hay dos casos que ya generaron repercusiones. Arias, el más ganador en la historia de la Academia, analiza algunas opciones y hasta existe la posibilidad del retiro a los 38 años. Por su parte, Luciano Vietto, quien recientemente apuntó contra Gustavo Costas, está evaluando opciones y no descarta seguir en el fútbol argentino. Tiene solo 32.

En Rosario también hay nombres de peso que quedarán sin club. Éver Banega no seguirá en Newell’s, de común acuerdo con el club, y tendrá el pase en su poder desde el 1° de enero. Con 37 años, el volante escucha ofertas, aunque evalúa colgar los botines. En Central también se armó mucha polémica con el futuro de Malcorra, quien no recibió ningún llamado de la dirigencia y suena en Argentinos y Racing.

Vietto y el Loco Díaz, dos que buscan club.

Todos los jugadores que quedan libres el 31 de diciembre

Aldosivi: Gonzalo Mottes, Ayrton Preciado, Ignacio Guerrico, Nahuel González.

Argentinos: Sergio Romero.

Atlético Tucumán: Leandro Díaz, Damián Martínez, Guillermo Acosta.

Banfield: Frank Castañeda.

Belgrano: Facundo Quignon, Elías López, Lucas Menossi.

Boca: Cristian Lema, Frank Fabra.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Rafael Delgado.

Deportivo Riestra: Jaime Barceló.

Estudiantes: Leonardo Suárez.

Estudiantes de Río Cuarto: Fabio Vázquez, Brian Olivera.

Gimnasia (LP): Juan Manuel Villalba.

Gimnasia de Mendoza: Facundo Nadalín, Ignacio Antonio, Ismael Cortez, Nicolás Servetto.

Huracán: Nicolás Goitea, Hernán De La Fuente, Federico Marín, Agustín Curruhinca.

Independiente Rivadavia: Thomas Ortega, Laureano Rodríguez, Santiago Muñoz.

Instituto: Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez, Joaquín Papaleo.

Lanús: Alexis Canelo, Leonel Cardozo.

Newell’s: Éver Banega, Josué Colman, Genaro Rossi, Luciano Lollo, Carlos Ordoñez.

Platense: Ignacio Schor.

Racing: Gabriel Arias, Luciano Vietto, Santino Vera.

River: Milton Casco, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, Miguel Ángel Borja.

Rosario Central: Ignacio Malcorra, Carlos Quintana.

San Lorenzo: Ezequiel Cerutti, Nery Domínguez, Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini.

Sarmiento: Facundo Roncaglia, Iván Morales, Gastón Sauro, Federico Paradela, Pablo Magnín.

Talleres: Rubén Botta, Javier Burrai.

Unión: Lucas Gamba, Francisco Gerometta.