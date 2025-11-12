El presidente del Barcelona sobre la salida de Messi: “No me arrepiento de nada”

Joan Laporta fue presidente del F.C Barcelona desde el 2003 al 2010 y está atravesando su segundo mandato desde 2021.

En medio del revuelo que generó la presencia de Lionel Messi en el estadio del Barcelona, Joan Laporta habló en Catalunya Ràdio sobre la conflictiva e inesperada partida del astro argentino en 2021, cuando se marchó al Paris Saint-Germain: “No fue como todos queríamos; las cosas fueron como fueron. Y, tal y como sucedió todo, no me arrepiento de nada”, sentenció el dirigente, a un año de las elecciones presidenciales en el club culé.

Durante el verano europeo de 2021, antes del inicio de una nueva temporada, Messi se sintió traicionado por Laporta. El capitán de la Selección Argentina había apoyado su candidatura e incluso lo votó en marzo de ese mismo año, tras su mala relación con el anterior presidente, Josep Maria Bartomeu. Sin embargo, en agosto se vio obligado a abandonar el club de sus amores por los problemas financieros que atravesaba la institución, pese a su deseo de continuar toda su carrera allí.

La visita de Messi al Camp Nou

El pasado domingo, el máximo ídolo blaugrana volvió al estadio en el que brilló durante dos décadas y publicó un emotivo mensaje en Instagram: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Laporta justificó la decisión tomada en 2021 asegurando que “la institución está por encima de todo”. Además, reconoció: “Me hubiera gustado un mejor final, pero en este caso no pudo ser”.

También destacó su deseo de que Messi tenga un homenaje cuando finalice la remodelación del estadio: «Es de justicia que Leo tenga el homenaje más bonito del mundo. Cuando esté acabado, tendremos una capacidad de 105.000 aficionados, así que nos gustaría. Estamos trabajando para que se pueda ver el mejor fútbol del mundo y, en el marco del homenaje, ofrecerle el tributo que merece Leo”.

Por último, ante las especulaciones sobre un posible regreso del rosarino al club, el presidente fue contundente: «Hacer especulaciones sobre una posible vuelta como jugador no corresponde”.