Messi se sinceró sobre su presencia en el Mundial 2026: «No quiero ser una carga»

En la previa a una nueva gira con la Selección Argentina, Lionel Messi dio una entrevista al diario Sport y habló sobre diferentes temas: su amor hacia Barcelona, su estadía en Inter Miami y el futuro con la albiceleste. Este viernes, los dirigidos por Scaloni enfrentarán un nuevo amistoso frente a Angola y será el último partido del seleccionado en 2025.

Luego de que se viralizara las fotos del astro argentino en el Camp Nou, fue consultado sobre su salida de Barcelona: «Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona«, aclaró.

Además, habló sobre «Fue un poco raro la despedida también, por la situación, por todo. Pero bueno, yo creo que el cariño de la gente siempre va a estar, por todo lo que hemos pasado».

También remarcó su deseo de regresar a la ciudad española: «Extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí«.

Messi y la posibilidad de jugar el Mundial 2026

A tan solo 7 meses del comienzo del Mundial 2026, la presencia de Leo Messi no está asegurada. No por una decisión del DT, sino por la duda del ídolo. En varias entrevistas, la Pulga remarcó que le gustaría estar en la cita mundialista, pero que lo decidirá más adelante.

En diálogo con el medio catalán, también se habló del tema y dijo: «No quiero ser entre comillas una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo», señaló el capitán de la Selección Argentina.

Luego, mencionó que la preparación será distinta, por el calendario de la liga norteamericana: «La temporada en la MLS es diferente a la de Europa, habrá una pretemporada de por medio y pocos partidos hasta llegar a esa fecha«.

Y contó que su participación dependerá exclusivamente de su condición física: «Quiero ver en el día a día si realmente me siento bien para estar como a mí me gustaría y poder participar«.

Aunque aclaró que le gustaría ser parte de su sexto mundial: «Es especial. Es lo más grande que hay. Jugar con la Selección competencias importantes y encima después de haberlo ganado. Estoy ilusionado, pero lo llevo con tranquilidad«.