El problema de salud que condicionó a Djokovic ante el argentino Tirante: «Me causa muchos problemas»

El serbio de 39 años sucumbió ayer con el argentino en su debut, luego de avanzar como uno de los mejores preclasificados.

El serbio Novak Djokovic se despidió tempranamente del Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), luego de caer en su encuentro de segunda ronda ante el argentino Thiago Tirante, en lo que fue uno de los mayores halagos del platense en su carrera deportiva.

Nole sucumbió ante el argentino con parciales de 6-2, 4-6 y 4-6, luego de verse superado tenística y físicamente por el jugador albiceleste. A propósito de ello, helvético de 39 años evidenció problemas en su cuerpo que lo condicionaron en el transcurso del juego.

¡TIRANTAZO EN CINCINNATI! 🇦🇷 TIRANTE ELIMINÓ A DJOKOVIC EN SU DEBUT. 🚨🤯



📺 Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/nI3ocD5jUu August 15, 2026

Culminado el partido, Djokovic explicó que padece «una condición médica» que empeora con el calor y la humedad.

«Felicidades a mi rival. Seguro que no fue un partido agradable para mí, por cómo me sentí. No es la primera vez y supongo que tampoco será la última, pero es lo que hay», comenzó Djokovic en conferencia de prensa tras su eliminación.

El tenista necesitó atención médica tras sufrir una indisposición física durante su encuentro (en un game pareció desvanecerse en el suelo), algo que ya ha padecido en varios partidos pasados ante situaciones climáticas parecidas.

Novak Djokovic falls to his knees during his R2 match in Cincinnati.



During the changeover, Novak appeared to be vomiting before receiving a medical timeout. #cincytennis pic.twitter.com/hHwxVQY5BB August 15, 2026

«Es una condición de salud que tengo y que me ha estado molestando durante los últimos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay humedad y hace calor», reconoció.

«Sabía que habría humedad, pero hay todas estas cosas, como los nervios y todo lo demás, que lo empeoran, y eso fue lo que pasó«, añadió.

En cuanto al argentino Thiago Tirante, luego del gran batacazo ante el ex N°1 del mundo y máximo ganador de torneos de Grand Slams, volverá a jugar mañana ante el español Martin Landaluce, 67° del ranking mundial.