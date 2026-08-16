Un viaje por el norte neuquino: nieve, caballos, sabores y caminos de montaña

El invierno también se disfruta en El Llano, con nieve, juegos, esquí y snowboard a pocos kilómetros de Andacollo. Neuquén Tur.

En el norte neuquino la nieve se queda en las laderas, los ríos bajan entre montañas y los caminos conducen a lugares llenos de paz. Llegar a este rincón de la provincia, es entrar en la vida de quienes lo habitan, conocer sus historias, probar sus sabores y animarse a recorrer senderos que durante siglos fueron huellas de crianceros. Y la novedad de este momento, es que podes llegar en avión.

Neuquén sumará desde septiembre nuevas conexiones aéreas dentro de la provincia. American Jet pondrá a la venta los pasajes mañana, a través de su web, para las rutas que unirán la capital con Chos Malal y Chapelco. El primer vuelo al norte neuquino será el lunes 14 de septiembre, con dos frecuencias semanales. Además, habrá opciones de financiamiento con tarjetas del Banco Provincia del Neuquén.

Por estos días, en el Parque Recreativo El Llano, la nieve se disfruta sin necesidad de ser experto en deportes de invierno. Después de las últimas nevadas, el paisaje quedó cubierto por un manto blanco que invita a caminar, jugar, deslizarse por las suaves pendientes y pasar una tarde al aire libre. Es un plan especialmente atractivo para las familias, porque permite que grandes y chicos tengan su primer contacto con la nieve en un entorno natural y seguro.

Para quienes buscan algo más que jugar, el parque también ofrece la posibilidad de acercarse a los deportes de invierno y aprender disciplinas como el esquí y el snowboard. La propuesta combina actividad, naturaleza y aprendizaje, con el paisaje cordillerano como escenario. Y para quienes prefieren bajar el ritmo, siempre queda la opción de recorrer el lugar, contemplar las montañas, sacar fotografías y disfrutar del silencio que deja la nieve recién caída.

Ubicado sobre la Ruta Provincial 43, a pocos kilómetros de Andacollo, El Llano se convirtió en una alternativa accesible para vivir el invierno en el norte neuquino. La entrada libre y gratuita suma otro atractivo a una propuesta pensada para disfrutar sin grandes preparativos: abrigo, calzado adecuado y ganas de jugar alcanzan para transformar una nevada en una salida de día completo.

Puerta de la cordillera

A 530 kilómetros de Neuquén, Varvarco funciona como una de las grandes puertas de entrada a este universo de montaña. Desde allí se puede llegar al Área Natural Protegida Domuyo, donde se encuentra el techo de la Patagonia, y a las Lagunas de Epulauquen, que protegen el único bosque de robles pellín de la provincia.

En invierno, la nieve cambia completamente esos paisajes. Los miradores, los ríos Neuquén, Varvarco y Nahueve, las montañas y los caminos rurales se convierten en escenarios para caminar cuando las condiciones lo permiten, observar aves, fotografiar fauna y simplemente avanzar sin apuro. Y en el camino aparecen también los rastros de la trashumancia y las familias crianceras que forman parte de la identidad del norte.

Varvarco es puerta de entrada al Domuyo y las Lagunas de Epulauquen, entre ríos, montañas, nieve y sabores del norte.



Hay además una recompensa que llega al final del día: los sabores regionales. Chivito del norte neuquino, empanadas, pan casero, tortas fritas, quesos artesanales, dulces y conservas forman parte de una cocina que se transmite de generación en generación.

Parada en el Camino de la Fe

El viaje por el norte neuquino también tiene momentos para bajar el ritmo. En el paraje Lileo, entre montañas y junto al río que lleva su nombre, aparece una pequeña construcción que guarda una historia mucho más grande que sus paredes: la capilla Virgen Nuestra Señora del Carmen, inaugurada en julio de 2024.

En Lileo, la capilla Virgen del Carmen integra el Camino de la Fe y guarda el vínculo de la comunidad con la trashumancia.

Construida desde 2021 con el trabajo de pobladores y la comunidad religiosa, la capilla forma parte del Camino de la Fe, un circuito que recupera la historia de las capillas y la presencia salesiana en el Alto Neuquén. La Virgen del Carmen tiene aquí un significado especial: es la protectora de los trashumantes.

Llegar hasta Lileo es acercarse a ese modo de vida. El paraje se encuentra al pie de la Cordillera del Viento, junto al río Lileo, que nace en los arroyos de altura y recorre unos 76 kilómetros hasta desembocar en el río Nahueve. La capilla invita a detenerse, conocer esa historia y mirar el paisaje desde otra perspectiva: la de una comunidad que encontró en la fe, la tradición y el encuentro una manera de sostener su identidad.

Aventura en la montaña

Para quienes prefieren que el invierno venga acompañado de esfuerzo, botas y mochila, el Alto Neuquén también tiene una agenda de travesías. Scarabajo Viajes y Turismo y Alavron Expediciones prepararon un calendario que se extiende desde agosto de 2026 hasta enero de 2027 y propone internarse en algunos de los paisajes menos transitados de la región.

La primera experiencia será este fin de semana: por 50 kilómetros entre Tricao Malal y Chos Malal siguiendo antiguas rutas utilizadas por los primeros pobladores. Mesetas, arroyos, puestos rurales y formaciones rocosas acompañarán tres jornadas de exigencia. Después llegará la Laguna La Primavera, el 19 de septiembre, con una caminata de dificultad media-alta de entre ocho y diez horas por la Cordillera del Viento.

A caballo en primavera

Cerca de la Laguna Negra y del paso internacional Pichachén, Gisella Porro creció entre veranos de campo, caballos y paisajes que quedaron guardados desde la infancia. El terreno había sido comprado por su abuelo décadas atrás y, con el tiempo, aquella historia familiar se transformó en una propuesta de turismo rural. “Mi vínculo con este lugar comenzó desde que era muy chica, cuando mi abuelo compró el campo. Desde entonces, todos mis veranos fueron ahí”, recuerda.

La idea de abrir las tranqueras llegó mucho después. Junto a su hermano y su hija, Gisella decidió capacitarse y convertir los conocimientos de la familia en una experiencia para viajeros. Hoy propone travesías de tres días en las que la cabalgata es apenas una parte de la aventura: también hay tareas de campo, fogones, comidas caseras y largas conversaciones bajo el cielo patagónico.

“Queremos que el visitante conozca y comparta unos días de la vida del criancero. La cabalgata es una parte de lo que se van a llevar, porque las historias y las charlas que surgen en las noches a la orilla del fogón son inolvidables”, explica. Los recorridos atraviesan bosques de lengas y robles centenarios, llegan hasta la cascada Las Toscas y regalan vistas hacia la Sierra Velluda y el volcán Antuco, ya en territorio chileno.

El norte neuquino tiene esa particularidad: cada camino parece guardar una escena. Son imperdibles que no aparecen solamente en un mapa: se descubren cuando la ruta se interna en la cordillera.

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