Boca sufrió con las lesiones ante Platense: ¿Se pierden la revancha de la Sudamericana?

Boca dejó dos puntos y se llevó tres lesionados de su visita a Vicente López. En el empate contra Platense, Leandro Paredes, Marco Pellegrino y Leandro Lozano dejaron el campo de juego con distintas molestias y están en duda para el partido de la Copa Sudamericana ante Recoleta, en Asunción.

El capitán y el marcador central no salieron a jugar el segundo tiempo, mientras que el lateral dijo basta al promediar el complemento. Los tres son vitales para Rodolfo Arruabarrena, aunque está claro que la baja que más se siente es la del volante campeón del mundo.

¿Qué dice el parte médico de Boca?

Luego del partido, el Xeneize informó el parte médico de los tres futbolistas, quienes serán evaluados de cerca entre hoy y mañana. El duelo ante los paraguayos está previsto para el martes a las 19 y el Xeneize tiene ventaja de 3-1.

Paredes sufrió una sobrecarga muscular por lo que pidió el cambio. En conferencia de prensa, Arruabarrena intentó llevar calma por la situación. “Sintió una molestia en los primeros minutos. Intentó seguir, metió un par de cambios de frente y pateó al arco, pero prefirió cuidarse y pidió el cambio. Veremos qué dicen los médicos, aunque no parece nada grave”, afirmó.

Lozano volvió a sufrir una sobrecarga muscular en la misma zona que estuvo afectada en el inicio del semestre, por la que se perdió el partido ante O’Higgins y frente a Deportivo Riestra en el debut del Clausura.

Lozano hizo un gran primer tiempo, pero falló en el gol del Calamar. (Clarín Fotografía)

Pellegrino, por su parte, sintió una fuerte contractura en el final del primer tiempo, por lo que también pidió el cambio y no salió a jugar la segunda parte. Al igual que sus compañeros, se realizarán estudios para determinar el grado de la lesión y los pasos a seguir con la recuperación.

Los posibles reemplazantes

Dylan Gorosito y Ayrton Costa asoman como fijas para meterse entre los once, en una defensa que ha tenido cambios constantes y que sólo sostiene a Lautaro Blanco como titular indiscutido. La incógnita pasa por conocer el nombre que podría reemplazar a Paredes. Tomás Belmonte pica en punta y tal vez por eso, el Vasco no lo puso ante el Calamar.