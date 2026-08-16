Lo acusaron de matar a un hombre y herir a otro en Zapala: «Una deuda por drogas» y una ráfaga de tiros

El procedimiento ocurrió en el barrio Don Bosco de Zapala, donde una persona murió y otra sufrió heridas de arma de fuego. Foto Archivo.

Un hombre fue imputado por el homicidio de Cristian Ariel Montesino, de 37 años, y por el intento de asesinato de otra persona durante un ataque a tiros ocurrido en el barrio Don Bosco de Zapala. La Justicia avaló la acusación y dispuso que permanezca detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La acusación fue presentada este sábado por la fiscal Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez. El imputado había sido intensamente buscado desde el ataque del jueves y fue detenido durante ayer durante el mediodía.

Una deuda y dos visitas a la vivienda

Según la reconstrucción preliminar del Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el episodio ocurrió el 13 de agosto entre las 21 y las 22. El imputado llegó primero en una moto a la vivienda de Montesino y le reclamó el pago de una deuda de entre 40.000 y 100.000 pesos que, de acuerdo con la acusación, estaba vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Después de una discusión, el hombre se retiró. Antes de hacerlo habría amenazado a quienes estaban en el lugar. «Si no me pagan, la casa va a terminar quemada», habría dicho, según expuso la fiscalía durante la audiencia.

Cerca de las 22 regresó a bordo de una camioneta, acompañado por una mujer y otro hombre que todavía no fue identificado. El sindicado y este último descendieron del vehículo. De acuerdo con la información preliminar, el acusado llevaba un arma tipo metralleta.

Una ráfaga contra las personas que estaban en la casa

El imputado se dirigió hacia el frente de la vivienda y comenzó a disparar en ráfaga contra las personas que se encontraban allí. Montesino recibió múltiples impactos y murió en el lugar como consecuencia de un cuadro irreversible de shock hemorrágico.

Un amigo de la víctima también fue alcanzado por los disparos. Fue trasladado al hospital local, donde debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

La fiscalía atribuyó al acusado el delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego. La misma calificación fue formulada por la víctima sobreviviente, aunque en grado de tentativa.

Buscan a los otros dos acompañantes

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal había solicitado cuatro meses de prisión preventiva para el acusado. El juez de Garantías Ignacio Pombo avaló la formulación de cargos y fijó también en cuatro meses el plazo de investigación.

Sin embargo, al resolver sobre la prisión preventiva, el magistrado hizo lugar al pedido fiscal por un plazo de un mes.

Mientras tanto, continúa la búsqueda de las otras dos personas que, según la acusación, acompañaban al imputado durante el ataque. El objetivo es identificarlas y avanzar con sus respectivas imputaciones.