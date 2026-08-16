¡A Toda Máquina! Bajo el sol las familias ya disfrutan de un gran Día del Niño en Neuquén

Los enormes camiones fuera de ruta despertaron la curiosidad de grandes y chicos. Foto: Oscar Livera.

Con un domingo soleado y una temperatura de 12 grados, a las 12 comenzó “A Toda Máquina”, la propuesta organizada por la empresa Servicios Confluencia para celebrar el Día del Niño en Neuquén. La actividad se desarrolla en el predio ubicado frente a la torre de la empresa, entre Sapag Elías y avenida Doctor Ramón, junto a la Ruta Provincial 7, y continuará hasta las 18.

Entre las principales atracciones del evento se destaca la exhibición de maquinaria vial, que permite a los chicos acercarse, conocer y, en algunos casos, interactuar con los equipos. El recorrido incluye una excavadora, una topadora -en cuya hoja de empuje pueden dibujar y escribir-, dos motoniveladoras, un manipulador telescópico, plataformas elevadoras, miniexcavadoras y minicargadoras.

Familias de Neuquén y alrededores llegaron desde el mediodía para recorrer la propuesta. Foto: Oscar Livera.

Además, dos grandes camiones articulados Volvo A45 realizan paseos con los chicos, mientras que en una excavadora hidráulica Caterpillar pueden subir y, acompañados por un maquinista, experimentar cómo se mueve y descarga la tierra.



El “Desafío Hoka” suma una posta deportiva en la que los chicos ponen a prueba sus habilidades y el trabajo en equipo. La actividad culmina con una competencia de construcción de torres de papel con diarios: el desafío es levantar la estructura más alta y estable. El equipo ganador recibe remeras y gorras como premio.

Por un día, las máquinas dejaron el trabajo para convertirse en territorio de exploración y juego. Foto: Oscar Livera.

Además de las experiencias con las grandes máquinas, el predio ofrece distintas propuestas recreativas para los chicos. Hay rompecabezas con diseños de Transformers de Caterpillar, mesas con libros y lápices para colorear y un montículo de tierra donde los más pequeños pueden jugar con sus propios camioncitos. En el espacio de Club Río Negro, además, hay vehículos de juguete aportados por El Niño Feliz.

La “Zona Mixer” de Servicios Confluencia concentra juegos con formato de kermés: pesca, embocar aros, pruebas de puntería para derribar patitos de madera, dardos, una torre de latas y cornhole, un desafío que consiste en acertar en distintos agujeros. En la mayoría de las propuestas, los participantes tienen tres intentos y el objetivo es simplemente jugar y divertirse, sin premios de por medio.

En el espacio de Tecno Diesel, los chicos tienen el desafío de armar un rompecabezas gigante. Una vez completado, pueden girar una ruleta y probar suerte para llevarse distintos premios, entre ellos tazas, gorros, globos y otras sorpresas.

La realización del evento cuenta además con el acompañamiento de Tecnodiesel, HOKA, Box Rental, JC Servicios, Milla HSE y Grúas San Blas, empresas que se sumaron como sponsors a esta jornada pensada para celebrar el Día del Niño en familia.

Las máquinas, la gran atracción para Lorenzo

Entre las familias que llegaron al predio estuvieron Rubén y Felicita junto a su nieto Lorenzo, de 9 años, un fanático de las máquinas que encontró en A Toda Máquina un plan hecho a su medida.

“Le encantan las máquinas, por eso lo trajimos. Tiene su propia grúa de juguete y ama todo esto”, contó su abuelo. Apenas llegaron, Lorenzo no perdió tiempo y se subió a una cargadora, una de las experiencias que más esperaba.

La expectativa también forma parte de la experiencia: grandes y chicos esperan su turno para subir a las máquinas. Foto: Oscar Livera.

La visita tuvo además un significado especial. Cuando era más chico había estado cerca de una máquina, pero en aquella oportunidad le había dado miedo. “Ahora es más grande, conoce más y entiende. Le preguntamos si quería subirse para que pudiera experimentar”, relató Rubén.

La familia se enteró de la propuesta a través de Facebook y decidió aprovechar el domingo para acercarse. “Hoy está hermoso”, destacó Rubén sobre el día soleado que acompañó el comienzo de la jornada.

Encuentro de primos entre máquinas y juegos

Desde Neuquén capital, el barrio Confluencia y Plottier, otra familia llegó con cuatro primos: Malena, Emilia, Juan y Benja, de entre 5 y 9 años. “Está muy lindo, bien organizado”, resumieron los adultos mientras los chicos recorrían las distintas propuestas.

Juan, de 9 años, ya había aprovechado buena parte de la experiencia. “Hice un rompecabezas y me subí como a tres máquinas”, contó. También pasó por los juegos y se llevó varios premios: una sopa de letras, un libro de dinosaurios y un Lego.

Entre subir a los grandes equipos, resolver desafíos y llevarse algún regalo, los cuatro primos encontraron distintas formas de disfrutar la tarde en el predio.

“Superó las expectativas”: familias y chicos coparon el predio

Desde la organización aseguraron que la convocatoria superó las expectativas desde antes de la apertura. El interés comenzó a sentirse el sábado, mientras se preparaba el predio y las máquinas empezaban a ocupar sus lugares.

“Mientras estábamos acomodando, las familias bajaban con los chicos para ver qué pasaba. Venían nenes con sus camiones de juguete. Y hoy temprano ya teníamos cola de familias para entrar”, contó María Buzeki, desde la organización del evento.

Los enormes camiones fuera de ruta despertaron la curiosidad de grandes y chicos. Foto: Oscar Livera.

La propuesta está plateada en siete áreas, cada una con una gran máquina como protagonista. Hay sectores dedicados a topadoras, excavadoras, motoniveladoras y enormes camiones fuera de ruta, entre otros equipos. Alrededor de ellos se desarrollan juegos, rompecabezas, actividades para pintar, una kermés y desafíos de resistencia física y trabajo en equipo.

Pero la experiencia central es poder acercarse a máquinas que habitualmente los chicos solo observan desde lejos. Pueden subir, conocer las cabinas, sacarse fotos e incluso participar de recorridos, siempre acompañados por personal especializado.

En el ingreso, las familias presentan sus entradas antes de comenzar el recorrido por las distintas propuestas del predio. Foto: Oscar Livera.

Una de las propuestas permite subir a los enormes camiones fuera de ruta. Antes de hacerlo, los chicos reciben una breve charla de seguridad, se colocan chalecos y cascos y luego realizan un recorrido. En otro sector pueden experimentar con una excavadora y jugar a mover tierra junto a un maquinista. Grúas San Blas, además, dispuso plataformas que permiten elevarse y observar el predio desde otra perspectiva.

“Los nenes ven las máquinas y los camiones cuando están trabajando y les llaman la atención, pero normalmente no tienen la posibilidad de subirse, tocarlos e interactuar con ellos”, explicó.

Una experiencia que busca acercar generaciones

Desde Servicios Confluencia destacaron también el carácter familiar de la iniciativa. La empresa nació como un emprendimiento familiar y actualmente es conducida por una nueva generación, una historia que buscaron trasladar al espíritu de A Toda Máquina.

“Queremos que los chicos se acerquen a este mundo de las máquinas amarillas y los camiones desde un lugar de fantasía y en familia. Es un trabajo que se transmite de generación en generación y poder compartirlo con otras generaciones es muy lindo”, senaó Buzeki.

Esta es la primera edición de A Toda Máquina, aunque la respuesta del público ya abrió la puerta a repetir la experiencia. “Por la repercusión que tuvo, seguramente sea la primera de muchas”, anticiparon. Y después de varias jornadas de lluvia, hubo otro protagonista inesperado. “El sol salió para nosotros”, celebraron desde la organización mientras las familias continuaban recorriendo el predio.

Juegos y propuestas en el espacio de Club Río Negro

Club Río Negro cuenta con un sector especialmente preparado para los más chicos, con una zona de juegos y un espacio para pintar y dibujar. También pueden jugar con camiones de juguete brindados por El Niño Feliz.

Juegos y desafíos se distribuyeron alrededor de las siete áreas del predio. Foto: Oscar Livera.

Entre las actividades hay dos juegos y una ruleta en la que los participantes pueden ganar bolsitas con libros o juguetes. Otra de las propuestas invita a buscar palabras vinculadas con la jornada, como “Neuquén”, “máquinas”, “construcción” o “Confluencia”, dentro de distintas noticias. Quienes completan el desafío pueden llevarse libros como premio.

También hay un juego que pone a prueba la atención y la paciencia: encontrar piezas de Lego escondidas dentro de una caja.

Un patio gastronómico para acompañar la tarde

El predio cuenta además con espacios de descanso y un patio gastronómico con alternativas para grandes y chicos. Fried Chicken House ofrece pollo frito, papas fritas y snacks, mientras que Ice Roll Thai tiene helado artesanal, waffles y café.

Narigueto suma opciones de comida sin gluten y Dulces Nubes ofrece clásicos de este tipo de encuentros, como copos de azúcar y pochoclos. También hay otros carritos con comida rápida, jugos y gaseosas.

Entradas y horarios

“A Toda Máquina” continuará hasta las 18 de este domingo. Las entradas cuestan $20.000 y pueden comprarse en el ingreso al predio o de manera online a través de Mi Ticket de Diario RÍO NEGRO.

Cada ticket permite el ingreso de un adulto responsable y hasta cuatro menores de 15 años, que entran sin cargo.

Con juegos, propuestas recreativas, gastronomía y la posibilidad de acercarse al mundo de las grandes máquinas, la actividad propone aprovechar la tarde del domingo en familia y celebrar el Día del Niño con una experiencia diferente.