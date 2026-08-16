Lo citaron para comprarle la moto y lo mataron en Allen: dos jóvenes fueron imputados por el crimen

La audiencia de formulación de cargos se realizó este domingo en la Ciudad Judicial de General Roca.

Dos jóvenes de la provincia de Neuquén quedaron detenidos con prisión preventiva por el homicidio de Franco Agustín Morales, de 24 años, ocurrido el jueves en Allen. Según la acusación fiscal, la víctima había acordado por redes sociales la venta de su motocicleta y fue atacada cuando se encontró con un supuesto comprador.

El hecho ocurrió el 13 de agosto, cerca de las 18, en calle México al 30. Para la fiscalía, los dos imputados llegaron junto con otros dos hombres, a bordo de dos motocicletas y armados con un revólver. En la vereda, habrían increpado a Morales y le dispararon en el tórax para concretar el robo.

La víctima fue citada por una supuesta compra

De acuerdo con la hipótesis presentada en la audiencia realizada este domingo, Morales había concurrido al lugar después de coordinar mediante redes sociales la venta de su motocicleta. Allí se habría producido el ataque que terminó con su muerte.

Luego de dispararle, los cuatro involucrados escaparon con la moto de la víctima y su teléfono celular iPhone, según expusieron las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli.

La acusación contra los dos detenidos es por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar sus resultados, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda, también agravado por el empleo de un arma. Ambos fueron señalados como coautores.

Cámaras, pericias y un celular recuperado

Entre los elementos reunidos por la fiscalía se encuentran las pericias realizadas por Criminalística en la escena, el informe preliminar de autopsia y el análisis de cámaras de seguridad que registraron a los sospechosos.

Además, la Policía recuperó un teléfono iPhone que estaría relacionado con la causa. El dispositivo fue localizado mediante rastreo satelital cuando se encontraba sumergido en la zona de Puente 83.

La fiscalía indicó que los dos acusados se presentaron voluntariamente en una comisaría el viernes posterior al crimen y que ninguno registra antecedentes penales computables.

La defensa pidió arresto domiciliario

Durante la audiencia, el abogado Saúl Lucas Dumigual rechazó la formulación de cargos y sostuvo que ningún testigo había identificado ni ubicado a su asistido en el lugar del hecho. La defensora María Emilia Villar, representante del segundo imputado, no objetó la acusación.

Ambas defensas se opusieron a la prisión preventiva y solicitaron que los jóvenes cumplieran arresto domiciliario.

El juez de Garantías Julio José Martínez Vivot formalizó los cargos y habilitó una investigación penal preparatoria por cuatro meses. Además, dispuso un mes de prisión preventiva para ambos al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento de la investigación.