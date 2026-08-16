Drogas en una fiesta del Alto Valle: secuestraron cocaína y metanfetamina valuadas en más de $1 millón

Un operativo antidrogas realizado durante una fiesta electrónica en Fernández Oro terminó con el secuestro de cocaína, anfetamina, metanfetamina, marihuana y distintas pastillas. Según informó la Policía de Río Negro, el valor estimado de las sustancias químicas incautadas supera el millón de pesos en el mercado ilegal.

El procedimiento fue realizado este fin de semana por personal de la Delegación de Toxicomanía y Leyes Especiales de Cipolletti, junto con efectivos de la comisaría 26. El despliegue se concentró en el ingreso al evento, al que asistieron miles de jóvenes.

Controles en el ingreso al evento

De acuerdo con el parte policial, se activó un protocolo preventivo para registrar a las personas que ingresaban y detectar la posible tenencia de sustancias prohibidas. La medida permitió encontrar distintas drogas químicas y otros elementos que serán sometidos a análisis.

Además de cocaína, anfetamina y metanfetamina, los agentes secuestraron marihuana y diversas pastillas. El material quedó a disposición de la Justicia para establecer su composición y características.

Una decena de personas imputadas

Con intervención del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal de General Roca y del fiscal Matías Zanona, se iniciaron actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Según precisó la fuerza provincial, alrededor de diez personas quedaron notificadasen las actuaciones. El operativo se realizó en coordinación con la Dirección de Toxicomanías y Leyes Especiales de Río Negro, el SENAC y la Unidad Fiscal de General Roca.