El Rally Regional hace escala en Roca: todos los detalles de la segunda fecha del calendario

El Rally Regional tuvo un gran comienzo de temporada y apuesta a seguir por ese camino en la segunda fecha del calendario, que tendrá como sede central a Roca. Este lunes se hizo el lanzamiento oficial, en Casinos del Río, donde dieron a conocer los detalles de la prueba que se disputará el fin de semana.

Luego de la gran convocatoria de la jornada inaugural, cuando se anotaron 70 autos, en la AVGR esperan arrimar a ese número. “Creo que podemos llegar a 60”, pronosticó Jorge Goyo Martínez, titular de la entidad, quien estuvo acompañado por la intendenta María Emilia Soria y el presidente de la Federación Regional 11, Raúl Ginobile.

Hasta el momento los inscriptos son 38 y como el cierre es el miércoles a las 20, se estima que van a cumplir con el objetivo. “Tenemos todo armado hace varios días, está todo encaminado y esperamos que sea una gran fecha, en una época que siempre es favorable”, agregó Martínez.

Sobre el buen inicio de la temporada, Goyo afirmó que “se armaron más autos en la zona y eso se notó en la fecha de Cipolletti, pero además faltaron algunos pilotos, que se comprometieron a volver en Roca, así que estamos bien”.

Sabas viene de un gran triunfo en Cipolletti. (Andrés Maripe)

El cronograma y los ganadores de la primera fecha

La movida empezará el viernes con la clásica largada simbólica, en Avenida Roca y 25 de Mayo; mientras que la acción en pista comenzará el sábado a las 11:33, con el especial Cantera Estevez-Aeropuerto de Roca. Luego irá el parcial Ruta 6-Defensa Catini y estos parciales se repetirán para darle forma a la primera etapa.

En la segunda, el domingo, será el turno para Mainqué-Camino Casa Rolán y Cervantes-Cantera Gómez, que también serán recorridos en dos oportunidades. La PE 9 será en el Autódromo, a las 14:35, para cerrar la segunda fecha de un Rally Regional que promete emociones durante toda la temporada.

En la jornada inaugural cantaron victoria Fabricio D’Amico (A1), Mauro Debasa (A6), Claudio Astorga (A7), Facundo Sabas (A8 y ganador de la general), Agustín Pistagnesi (N1), Octavio Fernández (N2) y Federico Fernández (RC5). Todos buscarán consolidarse en lo más alto y dar otro paso firme en el inicio del año.