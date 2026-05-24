Viedma y la ciudad italiana donde nació San Artémides Zatti firmaron un pacto de hermandad histórico

La ciudad de Viedma y la comuna italiana de Boretto firmaron este domingo un Pacto de Hermandad que oficializa y profundiza los lazos históricos entre ambas comunidades a partir de la figura de San Artémides Zatti.

El acuerdo fue encabezado por el intendente de Viedma, Marcos Castro, y su par italiano Andrea Codelupi, en un acto realizado de manera simultánea en las dos ciudades mediante una conexión virtual transmitida por plataformas digitales.

La iniciativa apunta a promover acciones conjuntas en áreas culturales, sociales, institucionales y económicas, tomando como eje el legado del santo salesiano, nacido en Boretto y reconocido por su obra solidaria y sanitaria en la capital rionegrina.

Del encuentro participaron autoridades locales, representantes institucionales y vecinos de ambas comunidades. Además, estuvo presente una sobrina nieta de Zatti, en un momento cargado de simbolismo para los asistentes.

Uno de los hechos más destacados de la jornada fue la inauguración en Boretto de la pasarela «Ciudad de Viedma», una estructura emplazada sobre la costa del río Po que conectará el centro histórico con el río y garantizará accesibilidad para peatones, personas con discapacidad, sillas de ruedas y coches de bebés.

Desde el municipio destacaron el valor simbólico de la obra, ya que tanto Boretto como Viedma mantienen una fuerte relación con sus ríos y comparten características geográficas vinculadas al agua y al desarrollo de sus comunidades.

El agradecimiento al pueblo de Boretto

Durante el acto, Castro agradeció «al intendente de Boretto y a todo el pueblo de Boretto por este reconocimiento y por este lazo eterno de fraternidad que vamos a suscribir«, y sostuvo que el acuerdo permitirá profundizar proyectos conjuntos entre ambas ciudades.

El jefe comunal también valoró la nueva infraestructura inaugurada en Italia y expresó que «ver el río Po con una infraestructura acorde a lo que el pueblo demanda y necesita, y con esas características de accesibilidad, también nos llena de orgullo».

En otro tramo de su mensaje, afirmó que el hermanamiento representa «un proceso de unidad entre dos pueblos» impulsado por el legado de Zatti y señaló que, «en tiempos donde solemos encontrar divisiones, tanto el pueblo de Boretto como el pueblo de Viedma demuestran a la comunidad internacional que el legado de Zatti está a la altura de las circunstancias logrando esta fraternidad».

Finalmente, Castro agradeció el acompañamiento de Cancillería y de las autoridades argentinas e italianas que participaron del proceso institucional y diplomático que permitió concretar el acuerdo entre ambas ciudades.