En Neuquén, se vienen los cambios del nuevo código contravencional

Los edificios deberan tener final de obra y la conformidad de los entes de los servicios antes de ser habitados (foto Cecilia Maletti)

El nuevo código contravencional ya está en fase de aprobación en el Concejo Deliberante de Neuquén, con una búsqueda de modernización en cuanto a la digitalización de trámites ante los juzgados de Faltas y de agilidad en el proceso de infracciones. Hay cambios en el sistema de multas y definiciones ante problemas detectados en una población que vive en barrios y en edificios.

El proyecto fue trabajado con las juezas de Faltas de la ciudad, con las áreas de inspección, de obras particulares, de comercio y medio ambiente, entre otras áreas del Ejecutivo municipal. La comisión de Legislación se constituyó en comisión especial durante más de un año, pidió opinión a organismos de la ciudad y finalizó la redacción, con más de 600 artículos.

«El código contravencional es un marco sancionatorio: ahora tenemos la sanción enfocada no solo en una multa sino en la convivencia: por eso se amplió y además de las responsabilidades económicas, se abrieron las puertas a nuevas herramientas que van a ser más efectivas» para corregir los incumplimientos, dijo la presidenta de la comisión, Victoria Fernández (MPN).

Habrá descargos por vía digital en los juzgados de Faltas de la ciudad (foto Cecilia Maletti)

Para despejar dudas al momento de determinar el pago, todas las multas se fijarán en la Unidad Fija (UF) y se eliminan los módulos y la Unidad Contravencional Ambiental (UCA). Las UCA equivalen al doble del valor de una UF: un litro de nafta súper en la YPF del ACA de la ciudad de Neuquén.

El monto de la UF se actualiza periódicamente y se informa en la página de la comuna, con la estadística de las fotomultas que se registran con las cámaras digitales en los semáforos. Se infracciona por los giros indebidos (a la izquierda en las avenidas), el paso en rojo del semáforo, el uso del celular al volante, circular sin cinturón de seguridad, avanzar con el auto sobre el paso peatonal o el estacionamiento en doble fila.

Otras herramientas serán el trabajo comunitario, la prohibición de concurrencia, la restauración a cargo del infractor, la remediación y hasta la inhabilitación de la firma para algunos trámites, en el caso de profesionales involucrados en infracciones cometidas por los desarrolladores que derivan en problemas de habitabilidad de edificios.

Problemas urbanos: los edificios abandonados o que no están en regla

Además del final de obra, los constructores deberán contar con el hito de habitabilidad o conformidad de los prestadores de servicios para vender los departamentos en las construcciones en altura. La capital tiene más de 950 edificios habitados, muchos de los cuales funcionan con conexiones inadecuadas de agua, cloacas y hasta con luz de obra.

Más de 950 edificios habitados, con un promedio de 60 departamentos en cada uno es el registro de la población que vive en altura en la ciudad capital (foto Cecilia Maletti)

«Esto provoca no solo problemas en los departamentos, sino que impacta en la zona con problemas de presión de agua o eléctricos. Este capítulo se trabajó con los concesionarios de los servicios», detalló Fernández.

Los edificios abandonados o con suspensión de la obra, deberán tener un mantenimiento de los cerramientos para la seguridad vecinal en los alrededores y para prevenir riesgos. En caso de que la empresa solo pague la multa, se habilitó al municipio para que se lleve a cabo el trabajo con costas al infractor.

Las veredas, que son responsabilidad de los frentistas, también tuvieron un trabajo específico. Ante las intimaciones y falta de cumplimiento por problemas de accesibilidad o estén fuera de regla, también se habilitó a la comuna a hacer el cambio, que será pagado por la persona que sea titular de la propiedad.

«Se dejó en claro la responsabilidad de los consorcios -dueños de departamentos en complejos habitacionales- en la disposición de los residuos», recordó Fernández, ante problemas con la basura en edificios que son grandes generadores «y no se adecúan al formato» establecido por las reglas que pone el municipio a la concesión.

Las sanciones se incrementaron en el monto de las multas para «los desaprensivos» que generan microbasurales o atentan contra la higiene y limpieza de la ciudad, con el criterio de restauración o saneamiento que rige para las infracciones ambientales, describió Fernández.

Transición hacia lo digital

Neuquén tiene dos juzgados de Faltas y todos los descargos se realizan en forma presencial. El nuevo código prevé el trámite digital y el tiempo de que esto entre en vigencia será parte «algún ajuste reglamentario», dijo la concejala ya que las dos juezas Natalia Dos Santos Almeida y Romina Doglioli estuvieron de acuerdo en que este cambio es necesario para agilizar el proceso.

«Vamos a dejar abierta la vía para todas las actas y las notificaciones sean por vía digital, tanto las actas como los descargos. Ya existe la denuncia a través de aplicaciones en algunas cuestiones particulares como las rampas obstruidas o el arrojo indebido de basura», describió.

Las infracciones tendrán un mismo parámetro de medida: las UF regirán para multas de medio ambiente, de construcción o de tránsito (foto Cecilia Maletti)

Evaluó que habrá convivencia de los formatos presencial y digital, en tanto que los plazos de implementación, se regirán por los tiempos de los juzgados. «Hay voluntad de acelerar los cambios, porque es una necesidad y porque estuvo consensuado», manifestó.

Destacó que el cambio involucró unificar todo el accionar contravencional en un solo cuerpo. «No habrán distintas normas, será todo en base al procedimiento, la parte central de una misma ordenanza», describió.

La convivencia urbana y aperturas

Además de la notificación digital, los agregados para el cuidado ambiental de la ciudad son los que tomaron preponderancia en el nuevo código contravencional. «El cuidado ambiental es transversal, con secciones que se tienen que hacer cargo de los parámetros ambientales. Son las sanciones más graves pero además se enfocó hacia la reparación del daño», describió.

La contaminación visual y el trabajo comunitario son dos de las figuras nuevas. El cuidado del arbolado, con medidas no solo de plazos de poda, sino de infracciones por mutilaciones. La afectación de las raíces, también se incluyó.

La contaminación visual en la ciuduad tiene su apartado en el nuevo código contravencional (foto Cecilia Maletti)

Respecto a las mediaciones, se estableció la derivación de esta herramienta desde los tribunales de Faltas hacia la Defensoría del Pueblo.

Aunque el apartado de infracciones de tránsito, alcoholemias, fotomultas y otras innovaciones estaban incorporadas en la modalidad de convivencia urbana más actualizada, se agregaron los ruidos molestos y conducción temeraria (por picadas) con sanciones más duras y atribuciones más específicas, como el secuestro y retención del vehículo. En transporte, se sumó la sección del despacho de viajes por plataformas digitales o aplicaciones.