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Sociedad

Quién era el fotógrafo que murió durante un evento deportivo en las bardas de Paso Córdoba: tenía 55 años

El fotógrafo se desvaneció presenciaba el Sur Trail en horas de la mañana. A horas del hecho, se confirmó su identidad.

Redacción

Por Redacción

Foto: archivo.

Foto: archivo.

La muerte de un fotógrafo en un evento deportivo en Roca conmocionó al ambiente del running en el Alto Valle. En las primeras informaciones se supo que el hombre de 55 años se desvaneció mientras presenciaba la carrera.

Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, su nombre era Gerardo Damián Fernández. El hombre tuvo que ser trasladado en código rojo al hospital y donde se constató su muerte.

Conmoción en Paso Córdoba: cómo fue la muerte del fotógrafo en el evento deportivo en las bardas

Todo ocurrió en horas de la mañana este domingo 24 de mayo en las bardas de Paso Córdoba, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta 6.

Allí, un hombre de 55 años, quien según las primeras informaciones «estaba sacando fotos del evento de forma particular», se desvaneció de forma repentina, por lo que intervino inmediatamente una ambulancia privada del lugar.

Sin embargo, los profesionales detectaron que estaba en grave estado y fue trasladado en código rojo hacia el hospital de Roca. Cerca del mediodía, desde el nosocomio informaron sobre su muerte. Las autoridades indicaron que desde Fiscalía intervienen para determinar las circunstancias del fallecimiento


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La muerte de un fotógrafo en un evento deportivo en Roca conmocionó al ambiente del running en el Alto Valle. En las primeras informaciones se supo que el hombre de 55 años se desvaneció mientras presenciaba la carrera.

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