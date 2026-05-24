25 de mayo en el Alto Valle: la agenda completa de actos, ferias, desfiles y el festival del locro en Neuquén y Río Negro

El Alto Valle se viste de celeste y blanco para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo. Este lunes festivo, las distintas municipalidades de la región desplegarán una amplia agenda de actividades que combinan los tradicionales actos protocolares con desfiles criollos, espectáculos folclóricos y grandes ferias populares.

A continuación, la guía completa con los horarios, lugares y propuestas para celebrar en familia en cada localidad.

Neuquén tendrá feria, vigilia y opciones de locro este 25 de mayo

El epicentro de los festejos será el Parque Jaime de Nevares, donde se fusionan las ferias Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores.

Las actividades del lunes 25 arrancan desde las 10 con el acto oficial encabezado por Mariano Gaido.

Habrá chocolate caliente y pastelitos tradicionales desde temprano. Al mediodía se servirá el clásico locro patrio con tres opciones: tradicional, vegano y sin TACC. Durante toda la jornada se presentarán bandas locales y peñas folclóricas en vivo.

«Plottier se encuentra» en la plaza central de la ciudad este 25 de mayo

Bajo el lema de la unión comunitaria, la convocatoria se concentrará en la Plaza San Martín.

El evento comienza a las 11:00 con el acto protocolar. Tras las palabras oficiales, se presentarán la Escuela Municipal de Folclore, la Orquesta Folclórica Municipal y la Escuela Municipal de Idiomas L.S.A. El municipio repartirá chocolate caliente y tortas fritas para todos los vecinos.

Cipolletti prepara un acto y festejos en el Complejo Cultural

La ciudad rionegrina dividirá su jornada patria entre la tradición y los espectáculos artísticos.

El acto protocolar se realizará a las 15:00 en la Plazoleta del Bicentenario (Pacheco y 25 de Mayo). Luego, a partir de las 16:30, los festejos se mudarán al parque del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) con propuestas culturales.

General Roca tendrá desfile de montados y gran Pericón Nacional este 25 de mayo

Roca apuesta fuerte a las tradiciones criollas con una agenda que arranca por la mañana. A las 9:15 se realizará el Tedeum en la Catedral, seguido por el izamiento del pabellón nacional a las 9:45 en Mitre y Avenida Roca.

A las 10:15, la actividad se traslada al Campo Municipal de Destreza Criolla, donde habrá desfile de montados, el baile del Pericón Nacional a cargo de los ballets municipales y una gran peña abierta.

Allen tiene doble festejo por el Día de la Patria y el aniversario de la ciudad

Allen vivirá un feriado histórico ya que coincide con el 116° Aniversario de la localidad. El punto de encuentro será el Anfiteatro Municipal, con espectáculos en vivo a partir de las 18:15.

Una nutrida grilla de artistas locales y regionales se presentará en el escenario principal para celebrar ambas fechas en una jornada a pura música y danza.