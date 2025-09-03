El Ruca Che será la casa de Biguá en la Liga Nacional Femenina de básquet

Biguá se alista para un momento histórico porque participará en la Liga Nacional Femenina de básquet y en las últimas horas confirmó que actuará como local en el estadio Ruca Che. La competencia se pondrá en marcha el 4 de octubre y Neuquén tendrá dos representantes porque también será de la partida Independiente.

En las últimas horas, los dirigentes del club de la costa capitalina y sus pares de Emprendimientos Culturales y Deportivos Neuquinos Sociedad del Estado (Ecydense) llegaron a un acuerdo para la utilización del gigante del barrio San Lorenzo, que el pasado 21 de agosto cumplió 30 años y que fue remoleado a nuevo durante el último año.

Biguá y un momento histórico para el básquet neuquino

Biguá logró el pasaporte a la Liga Nacional Femenina de básquet luego de adjudicarse el certamen Regional que finalizó en agosto. Superó en la final a Centro Español y de esta manera se sumó a las Rojas, que ya tenían su lugar por haber ganado la Liga Federal 2024. Así Neuquén tendrá dos representantes en la elite, algo inédito en competencias deportivas de nivel nacional.

Bigua ganó el Regional y se alista para una histórica participación en la Liga. (Archivo Matías Suba)

El certamen se pondrá en marcha el 4 de octubre y los equipos neuquinos estarán en la Conferencia Sur con mayoría de equipos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, como Obras Sanitarias, Ferro, Lanús Berazategui, Unión Florida y El Talar.

Las Bigualas estrenarán el flamante piso flotante del Ruca Che

La obra más importante que se hizo en el estadio donde la Generación Dorada del básquet argentino dio sus primeros pasos fue el cambio del piso flotante. De esta manera, Biguá será el primer equipo profesional en pisar las flamantes tablas.

El Ruca Che quedó como nuevo luego de un año de trabajo y si bien es cierto que hay varios espectáculos en cartelera para los próximos días, el objetivo de Ecydense es que sea utlizado para importantes eventos deportivos.

Esta semana, preselección Argentina U17 entrenó en el estadio y ahora se confirmó lo de Biguá. ¿Habrá más novedades? ¿Existe la posibilidad de que se disputen jornadas dobles y también juege Independiente? Todo es posible