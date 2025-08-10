Biguá le barrió la serie a Centro Español, se coronó en el Regional y va a la Liga Nacional

Biguá jugó dos finales perfectas y se quedó con el título en el Regional Femenino de básquet que se cerró esta noche en El Nido de Neuquén. En el partido definitorio, no le dio chances a Centro Español y con un claro 79-59 barrió la serie (2-0).

Como bonus track, el equipo de la costa se quedó con el pasaporte para la Liga Nacional y estaría dispuesto a participar en tándem con Independiente, que ya tenía su lugar y jugará la próxima edición con las mejores del país.

Fiesta en El Nido. Biguá controló la final de principio a fin. (Oscar Livera)

Un arranque letal de las Bigualas

La historia empezó con dos bombas de Martina Torres que empezaron a inclinar la balanza a favor de las dueñas de casa. Rápidamente llegó una ventaja de 17-4 en 7 minutos y este arranque terminó por marcar a fuego el encuentro. Pero esto no fue todo, porque Valeria Fernández apareció en toda su dimensión, llegó a 10 puntos en el cuarto y las Bigualas sacaron una tremenda diferencia de 29-4 cuando sonó la chicharra del primer parcial.

Fernández la rompió en todo el torneo y en la final tuvo un primer cuarto colosal. (Oscar Livera)

Las Gallegas, heridas, salieron a buscar el descuento y encontraron gol. Es cierto que las locales manejaron la diferencia sin mayores inconvenientes, pero las dirigidas por Charly Sepúlveda tuvieron otra cara en el segundo parcial, Valentina Numa anotó un triple en la última jugada del cuarto, que fue 18-14 para Español, pero le dio paso a un global de 43-22 camino a los vestuarios.

Rubén Jaime, el DT de las campeonas. (Oscar Livera)

Cierre picante y todo bajo control para las campeonas

De nuevo en acción, el partido siguió por los carriles del segundo parcial. Hubo paridad, pero siempre con Biguá tranquilo con la diferencia. Sí cambió el clima, porque el juego de picó en varias ocasiones y empezaron a volar técnicos para todos lados. Esto, claramente, favoreció al equipo de la costa, que siempre tuvo todo bajo control.

La última chance para Español fue cuando Agustina Jordheuil marchó al banco de suplentes con cinco faltas personales, pero la épica nunca llegó y Biguá cerró la noche a puro festejo.

Camila Gutiérrez, una de las zonales que rindió a pleno en las campeonas. (Oscar Livera)

Luego del capicúa 75-57 en El Templo, las Bigualas de Rubén Jaime lograron un resultado muy parecido en su casa y dejaron en claro que fueron las mejores del torneo, con una gran primera fase y una mejor fase de play offs, donde liquidaron sus dos series. En semifinales contra Independiente y en la definición ante Centro Español.

Con una sociedad letal en Fernández-Jordheuil, las Bigualas fueron categóricas, se quedaron con la copa Regional y la participación en la Liga Nacional junto a las potencias del país. En las próximas horas habrá una comunicación oficial, pero anoche, en el medio de los festejos, los caminos conducían a un sí para ser de la partida en la máxima competencia del país.