El TC llega a Rafaela: Manu Urcera y la misión de seguir sumando para mantenerse arriba

(ACTC). El rionegrino ya acaricia la clasificación a la Copa de Oro.

A base de contundencia y regularidad, el rionegrino José Manuel Urcera puede hoy mirar a todos desde arriba en el campeonato de Turismo Carretera, que el próximo fin de semana dará rienda suelta al séptimo capítulo de la temporada.

La cita tendrá como escenario al mítico óvalo de Rafaela (Santa Fe), una de las competencias más especiales de la temporada, donde Manu, piloto del Maquin Parts, querrá seguir sumando fuerte y consolidar su posición de cara a la Copa de Oro.

Días pasados, el oriundo de San Antonio se presentó en el Roberto Mouras de La Plata junto a su equipo, a los efectos de probar el Toyota Camry, intentar extraer más potencia y seguir puliendo la máquina que hoy marca el ritmo.

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🔜📆 20 y 21 de junio

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“El resultado de la prueba fue positivo de cara a Rafaela, que es un circuito exigente tanto para los pilotos como para los ingenieros, ya que varía mucho el setup con relación al resto de las pistas», expresó días atrás al sitio oficial.

«Del ensayo sacamos muy buena información y ahora será el momento de analizar todo para acomodar el Camry de cara a esa competencia”, agregó Urcera, puntero del campeonato con 184,5 puntos.

Detrás en la tabla, asoman Jonathan Castellano (175,50) y Mauricio Lambiris (167), en las principales posiciones. De ellos, ninguno ha logrado la victoria.

Además de Urcera, también representarán a nuestra región el neuquino Juan Cruz Benvenuti, con el Chevrolet Camaro del Canning; y los hermanos viedmenses Joaquín Ochoa (Dodge-SAP Team), en Turismo Carretera, y Benjamín Ochoa (Dodge-SAP Team), en TC Pista.

La actividad oficial se iniciará el sábado. A diferencia del cronograma habitual, y considerando que no habrá más categorías en pista, la ACTC decidió que el TC Pista desarrolle sus series el domingo y no el sábado. De esta forma, la principal actividad del fin de semana se concentrará en el último día de actividad.