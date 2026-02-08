El tenis argentino se encuentra consternado, ya que en las últimas horas el tenista Román Burruchaga denunció amenazas de muerte en el Challenger de Rosario. Según la información oficial, el hijo de la gloria de la Selección Argentina se estaba trasladando al Club Jockey de Rosario cuando recibió a través de WhatsApp varios mensajes de un número desconocido.

Allí, le advirtieron que se encontraban en la ciudad y le dijeron que se dejara perder frente al taiwanés Tseng, por las semifinales del certamen: «Tenemos fotos de donde te ubicás ahora mismo» y «te prometo que no salís de Rosario«, fueron algunas de las amenazas.

Además, le enviaron una fotografía en la cual se observó una mano sosteniendo un arma de fuego: «Recordá, andamos enterrados y listos para la guerra», aclararon. Tras estos mensajes, se realizó la denuncia cuando se estaba desarrollando el partido. Se dispuso custodia policial por 24 horas para el jugador y se reforzó la vigilancia en el perímetro de la sede del torneo.

Luego de las amenazas, Burruchaga salió a la cancha y ganó su partido por doble 6-3. Este domingo enfrentará en la final a Camilo Ugo Carabelli. El ganador se llevará un premio de 225 mil dólares.

Burruchaga salió a la cancha después de las amenazas y avanzó a la final

No es la primera amenaza que ocurre en este torneo. Días atrás, el español Nikolas Sánchez Izquierdo denunció amenazas de presuntos apostadores antes de su partido de octavos de final, donde le advirtieron que «perdiera el partido de la forma más disimulada«. El encuentro se disputó, pero sin público y con un fuerte operativo policial. Izquierdo perdió y viajó rápidamente a España para estar con sus seres queridos.