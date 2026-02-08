Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y jugará por la permanencia en la Copa Davis

Argentina jugó con un equipo muy debilitado y no pudo avanzar en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Fue superada en su visita a Corea del Sur, por 3-2 y ahora jugará por la permanencia, en septiembre. La serie se disputó en la ciudad de Busan, donde Hyeon Chung le dio el último punto a los locales, luego de derrotar a Marco Trungelliti.

El punto más alto para el equipo de Javier Frana llegó con el dobles, donde Guido Andreozzi y Federico Gómez, ambos debutantes, vencieron a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5. Con esa victoria parcial, Argentina se adelantó 2-1 en la serie, pero luego vinieron dos derrotas consecutivas en singles que definieron la serie en favor del conjunto asiático.

El dobles fue el único festejo durante la madrugada de hoy. Andreozzi y Gómez, que se estrenaron en esta competición, se convirtieron en los jugadores 94 y 95 en representar al país en la máxima competencia del tenis mundial. Con una actuación sólida, se impusieron con claridad en un partido que duró poco más de una hora y veinte minutos, y que por momentos pareció encaminarlos hacia la clasificación.

Los singles definieron la historia a favor de Corea

Sin embargo, la alegría duró poco. Thiago Tirante no pudo sostener la ventaja en su duelo ante Soon-Woo Kwon y cayó en tres sets: 4-6, 6-4 y 6-3. El platense, que había ganado su partido del viernes, tuvo un arranque prometedor, pero no logró sostener el ritmo en el tercer set. «Me puse nervioso cuando estaba break arriba», reconoció, aunque valoró la experiencia.

Tirante no pudo repetir la actuación del debut.

Con la serie igualada 2-2, todo quedó en manos de Trungelliti, que enfrentó al experimentado Chung. El santiagueño comenzó bien, pero no pudo sostener su nivel y terminó cayendo 6-4 y 6-3, resultado que selló la eliminación. El coreano fue más sólido en los momentos decisivos y le dio el punto definitivo a su país.

¿Cómo sigue la Davis para Argentina?

Ahora, el panorama se complica para el conjunto nacional. Argentina jugará el repechaje del Grupo Mundial I en septiembre, con el objetivo de mantenerse con chances de regresar a los Qualifiers en 2027. De perder, quedará obligado a competir nuevamente en esa zona durante 2027, buscando una nueva oportunidad recién para 2028.

Frana aspira a recuperar figuras para la reclasificación. (Archivo AAT)

Entre los posibles rivales para la próxima instancia figuran Finlandia, Suiza, China, China Taipei, Nueva Zelanda, Mónaco, Lituania, Turquía, Polonia y Paraguay, además de los países que cierran su participación este fin de semana. El sorteo definirá contra quién se jugará la permanencia.