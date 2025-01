El Tigre Medina, el gaucho que se bajó del caballo para poder acompañar a la Regata

Un día en su Pehuajó natal Gerardo Medina decidió juntar a su familia para contarle la cruzada que tenía en mente. Al principio su mujer y sus hijos lo miraron con desconcierto, pero entendieron que a su vida de gaucho, de hombre de campo, Gerardo quería darle otro sentido.

De La Quiaca a Ushuaia, pero a caballo. Eso fue lo que se propuso cumplir el Tigre Medina, como lo conocen en su pago. Fue así que en el 2014 partió hacia el norte de su país junto a sus dos caballos, Fantasma y Gato, y se instaló en La Quiaca. Una semana después emprendió camino hacia Ushuaia, a 4.300 kilómetros de distancia. Fueron dos años de cabalgata «en honor a mi patria…», afirma este gaucho que por ahora dejó los caballos para poder meterse al agua.

Luego de cumplir con su cruzada y otras tantas cabalgatas por el país, Gerardo decidió recorrer todos los ríos argentinos que van al mar. Ya hizo el río Santa Cruz, también el Chubut y ahora le toca el Negro. El Tigre no tuvo mejor idea que aprovechar la realización de la Regata e invitado por la organización de la prueba, está cumpliendo una misión.

Con pañuelo al cuello, bombachas y alpargatas, el Tigre ya es un personaje más dentro del micromundo itinerante que se mueve por la provincia junto a la Regata. Hasta Plottier, punto de la partida de la travesía, llegó en una camioneta que está toda ploteada con citas gauchescas y que hacen alusión a su cruzada a lo largo del país.

«Salí de la Quiaca haciendo 30 kilómetros por día, con un día en cada caballo, llevando la Bandera Nacional de la Libertad que me dio el gobierno jujeño y que dos años después fue entregada en Ushuaia. Uní las 24 provincias a caballo. Como La Quiaca – Ushuaia lo hice por el centro del país, después realice el tramo de las provincias del Noroeste y Cuyo (Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza); y en viaje posterior hice Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Luego cabalgué por mi provincia, Buenos Aires, después Santa Fé para finalizar en Entre Ríos. Todo a caballo. Esto lo terminé de hacer a fines del 2021″, relata Gerardo contando su periplo.

El Tigre Medina, uno de los personajes de esta Regata 2025.

-¿Y qué te decía tu familia?

«Mi señora tuvo la valija hecho dos veces para irse de la casa…», la humorada del Tigre es interrumpida por el presidente del club organizador de la Regata, Marcelo Barra, a quien le pide por favor un chofer que vaya trasladando su camioneta mientras el se mueve etapa a etapa por el río.

«Yo recorrí la tierra, la Pachamama, de mi patria y ahora me propuse hacer lo mismo con todos nuestros ríos que tienen salida al mar, es decir al padre de la Pachamama. El río es el agua, y sin el agua no hay vida. Ya hice dos, el Santa Cruz y el Chubut y la mitad del Paraná, ahora me toca acá».