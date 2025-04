Ulises Jaitt: «Vi a Canosa y me acordé de Natacha, es muy valiente»

Viviana Canosa hizo una fuerte denuncia sobre pedofilia e involucró a algunos famosos de los medios argentinos, como la conductora Lizy Tagliani, entre otros. Rápidamente fue a Comodoro Py a prestar su declaración, motivo que llevó a Lizy a hacer un fuerte descargo negando todas las acusaciones. El que opinó de este tema fue Ulises Jaitt, hermano de Natacha Jaitt, que posteó en X: «Ver a Viviana Canosa me recuerda a Natacha en La Noche de Mirtha Legrand. ¡Cuídenla!».

La palabra de Ulises Jaitt

Al ser consultado por la Agencia Noticias Argentinas, Ulises Jaitt detalló lo que sintió al escuchar a la conductora: «La vi y me acordé de Natacha, muy valiente de su parte denunciar estos delitos aberrantes».

«Apoyo la gente así claramente, después ella tendrá que demostrar con pruebas sus acusaciones. Ella dijo que tiene pruebas, no creo que Canosa se meta en un lío a esta altura de su vida con la trayectoria que tiene, es una mujer muy inteligente», opinó Ulises.

«A Natacha la mataron por hablar de pedofilia. No son temas tranquilos, son muy pesados», agregó el comunicador, quien no se involucrará en este tema: «Yo no estoy atrás de esta investigación, es de ella, yo no estoy para colgarme de nada».

«Natacha avisó de esto en el 2018 y pasaron 7 años para ver otra mujer denunciando lo mismo en TV. Es impactante. Poca gente se atreve a meterse en esos terrenos», opinó.

Sobre los tuits de Natacha, que los usuarios suelen recordar cuando aparecen denuncias de este tipo, Ulises manifestó que «es tremendo, Natacha siempre tuvo razón, la reivindica».

Por último, Jaitt remarcó que del famoso pendrive que Natacha aseguró haber dejado guardado con todas las pruebas de la investigación, «nunca más se supo nada de eso». No negó ni afirmó si es Viviana Canosa quien pueda tener en su poder toda esa información.