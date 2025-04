Tenso cruce entre Stinfale y Luque por la operación de Maradona: «Te voy a tirar por la ventaja»

En una nueva jornada de la audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, el abogado Víctor Stinfale, reveló una tensa relación con el neurocirujano Leopoldo Luque. Además, confirmó que llegó a amenazarlo cuando le confesó que lo iba a operar al ídolo por su hematoma subdural.

Durante su declaración, el abogado del círculo íntimo del Diez aseguró que su primer contacto con el médico fue cuando lo vio hablar sobre las adicciones del Diez en una entrevista. «Yo era un obsesivo con la imagen, entonces lo llamé a Matías (Morla) y le pregunté quién era el bobo que habló. Ahí me entero que era Luque y le dije a Matías que lo pare. Para mí, Luque era un amiguito que estaba jugando con Diego a la pelota en La Plata«, comentó.

Y remarcó que fue Maradona quien le comentó por teléfono sobre la cirugía a la que lo iban a a someter: «Víctor, por favor ayudame, porque me tienen que operar». Esa llamada se dio dos días después de su cumpleaños número 60, cuando se lo vio muy desmejorado en el homenaje que le hicieron en la previa del duelo entre Gimnasia y Patronato.

Víctor Stinfale estalló contra Luque por la operación de Diego Maradona

Al saber que el propio Luque iba a realizar la cirugía, Stinfale estalló y se negó a que la lleve a cabo. «Él me insistía que era un cirujano y que era una operación simple. Ahí me extralimito y le digo: ‘Flaco, te voy a tirar por la ventana, buscame los cuatro mejores especialistas del país, vos no vas a entrar en la cabeza de Maradona‘».

Este planteo fue apoyado por Gianinna Maradona, quien según el abogado también se oponía a que Luque opere a su padre. Aunque al ingresar a la habitación del exjugador, Stinfale dio detalles del tipo de relación que mantenía éste con el neurocirujano: «Lo veo a Maradona acostado y a Luque arrodillado, acariciándole la mano. Había un vínculo de afecto, de cariño, de un amigo y no de un médico«.

Esta situación se generó ya que Maradona se oponía a que lo opere un médico que no sea Luque. Aunque desde su círculo íntimo decidieron decirle que iba a ser operado por su amigo, aunque realmente la intervención la llevó a cabo Pablo Rubino. «Decí que lo operó el equipo que vos armaste, que no lo operaste vos y no mientas porque todo se sabe«, fue la orden que le dio el abogado a Luque, ante de la conferencia de prensa que éste dio tras la cirugía.