En España afirman que Lionel Messi no renovará con el París Saint-Germain

La prensa europea informó este lunes que Lionel Messi no extendería su contrato con el PSG por lo que sería jugador libre a partir de junio de este año. Luego del Mundial, el crack argentino cambió de parecer y estaría evaluando otras opciones.

El periodista español Gerard Romero, uno de los periodistas que mejor cubre la información vinculada al Barcelona y, por ende, tiene mucha conexión con el entorno de Messi, afirmó que el argentino no seguirá en París.

🚨☎️DIRECTO @JijantesFC



Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY.



Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG.



La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5 — Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023

La posible no renovación con el PSG no indicaría que Messi vaya a volver al Barcelona. La relación con Joan Laporta, presidente del club culé, quedó resquebrajada tras la salida del rosarino cuando no le renovaron el contrato. De todas maneras, la esperanza de los hinchas de tenerlo de vuelta en el club se depositan en que Xavi, el DT del Barsa, pueda convencerlo de regresar.

Detrás del astro argentino hay fuertes propuestas como la del Inter de Miami de la MLS y hasta de Arabia Saudita, lugar en el que ganaría un salario astronómico, similar al de Cristiano Ronaldo que cobra 200 millones de euros por temporada.