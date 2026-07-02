En un dramático y polémico cierre, Portugal le ganó a Croacia por 2 a 1 y avanzó a octavos

(AP). Una imagen que vale mil palabras. El saludos entre dos leyendas del fútbol: Cristiano, que tiene al menos una función más, despide a Luka Modric.

Drama, suspenso y emoción. Todo en un solo partido. En un final de novela, con intervención de VAR mediante, Portugal lo dio vuelta sobre la hora, le ganó a Croacia por 2 a 1 y clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Un encuentro que sobrepasó las expectativas y que tuvo de todo, especialmente polémicas: cuatro goles anulados, constantes intervenciones del VAR y una definición para el infarto.

La imagen final, lo más esperado: Cristiano Ronaldo y Luka Modric, las dos leyendas en cancha, abrazados y reconociendo la labor de uno y otro.

El saludo de dos LEYENDAS



Cristiano Ronaldo jugará los octavos de final, mientra que Luka Modric quedó eliminado del #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2mdotw2NXf — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Los balcánicos comenzaron ganando con el tanto de Perisic, uno de los históricos del seleccionado croata, en el comienzo del complemento, pero Cristiano Ronaldo igualó de penal promediando la etapa complementaria, dejando el partido abierto.

Sobre la hora, en el quinto minuto adicional, Goncalo Ramos, que ingresó desde el banco en reemplazo de Ronaldo, cabeceó brillantemente para marcar el heroico 2-1 de los lusitanos, aunque, minutos más tarde, el VAR intervino y anuló un gol de los croatas por posición adelantada (ver abajo).

De esta forma, Portugal avanza de ronda y se medirá con el seleccionado de España, que hoy temprano venció con comodidad a Austria por 3 a 0. Croacia, por su parte, además de la eliminación, también lamentó la despedida de Luka Modric, una de las máximas figuras de su historia.

Primer tiempo

Fue todo de Portugal al cabo de los primeros 45 minutos de partido. Los lusitanos controlaron el balón y crearon prácticamente todas las chances de peligro de la etapa inicial, destacándose la presión y el juego colectivo.

A los 4′, luego de una gran combinación entre Leao y Cancelo, Bruno Fernandes remató e hizo lucir a Livakovic, que tapó un gran remate para mantener en cero el arco de los croatas.

Una para Cristiano, en lo que puede ser su último partido con la Selección. A los 8′, Pedro Neto lanzó centro llovido desde la derecha, pero el delantero de 41 años pasó de largo y no pudo conectar de cabeza.

Una pequeña reacción de los croatas, a los 10′, con Budimir cabeceando un centro cerca del arco defendido por Costa, que prácticamente ni se despeinó. Esa fue la única aproximación de los balcánicos, que hoy pueden despedir a Luka Modric.

Otra buena intervención de Livakovic, guardameta croata, a los 32′ tras un buen tiro de Bruno Fernandes. Mientras que sobre el final, ya a los 45′, Leao remató de volea a la tribuna tras una buena jugada previa de Neto.

LO TUVO PORTUGAL



Rafael Leão remató de volea dentro del área de Croacia, pero su disparo se fue desviado.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/N7D8KK1MHR — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

Segundo tiempo

Croacia cambió su actitud en el inicio del complemento, adelantando sus líneas y generando espacios en territorio rival. El rédito llegó de inmediato.

A los 8′, cuando todo había sido de Portugal, en la primera jugada real de peligro, Croacia facturó. Centro de Stanisic desde la derecha y el zurdazo de Perisic decretó el 1-0 parcial de los balcánicos.

El partido se abrió, con un ritmo frenético y constantes idas y vuelta entre ambos seleccionados. De hecho, un minuto después, el línea anuló por fuera de juego el segundo tanto de los croatas, por posición adelantada de Nikola Vlasic

¡GOL DE CROACIA!



De la mano del histórico Ivan Perišić, los de Fuego derrotan 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/FCZQKb1zqD — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

La siguiente sería de Portugal, a los 11′. En busca del empate, Rafael Leao, uno de los más activos en ataque, estrelló un tremendo derechazo en el travesaño.

Otro tanto anulado, esta vez para los portugueses. El offside le ahogó el grito a Cristiano Ronaldo, que, previo a definir de forma exquisita hacia la red, recibió el balón en fuera de juego. Pudo ser el tanto heroico para el portugués en, tal vez, su último partido con la Selección.

Tanta insinuación tuvo recompensa para los lusitanos. Vlasic cometió falta en el área a los 21′ y Cristiano Ronaldo transformó en gol, rematando fuerte al medio y asegurando el 1-1, para darle más vida a Portugal en este atractivo encuentro.

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El golero Diogo Costa se hizo enorme ante un remate de Mateo Kovacic de volea. Este había avisado previamente con un tiro al palo izquierdo del golero portugués, que alcanzó a cachetearla y desviarla con ayuda del poste.

Otro gol anulado. Croacia rompió líneas, apareció Sucic solo entre los defensores y definió de gran manera, pero su posición previa estaba fuera de lugar. Dos minutos después, a los 88′, Pasalic cabeceó solo abajo del arco y se lo perdió.

Croacia lo tenía en un arco, pero Portugal reaccionó de contra. A los 93 minutos de partido, Leao se sacó de encima la marca, sacó el centro y Goncalo Ramos cabeceó adentro para el 2-1 agónico.

¡Faltaba más! El tercer gol anulado a los croatas. Habían pasado dos minutos de lo adicionado y los balcánicos desataron la locura tras el tanto de Gvardiol, pero el VAR percibió el roce de Matanovic que dejó adelantado a Pasalic antes de habilitar al goleador. Un cierre de locos…

¡GOL AGÓNICO DE PORTUGAL!



De cabeza, Gonçalo Ramos puso el 2-1 ante Croacia y desató la locura en el banco portugués. pic.twitter.com/oqgJRCZFRE — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

¿ESTUVO BIEN ANULADO EL EMPATE DE CROACIA?



Así fue la jugada que terminaba en el 2-2 ante Portugal.



¿Qué te pareció la jugada?#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ucGOOgT95z — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

FORMACIONES

Portugal: Diogo Costa; Rúben Dias, Renato Veiga, Joao Cancelo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Joao Neves, Vitinha; Rafael Leao, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo (capitán). DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josip Sutalo; Mateo Kovacic, Luka Modric (capitán), Nikola Vlasic, Martin Baturina, Petar Sucic; Ante Budimir e Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.