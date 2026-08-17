Javier Milei reaparece tras nueve días en Olivos y activa una agenda clave con Neuquén

Luego de nueve días de reclusión en la Quinta de Olivos, entre audiencias privadas y llamados a funcionarios, el presidente Javier Milei reaparecerá públicamente este lunes a las 15.00. Encabezará el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro, donde brindará un discurso de alto contenido político e institucional.

La reaparición del mandatario marca el inicio de una semana determinante para la Casa Rosada, que busca recuperar la iniciativa legislativa tras los recientes tropiezos en el Congreso y encauzar el diálogo con los poderes provinciales.

Según la agenda oficial a la que accedió Diario RÍO NEGRO, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá un encuentro bilateral decisivo este miércoles 19 de agosto en la Casa Rosada con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

La cita será central para destrabar el acompañamiento de los senadores neuquinos en los proyectos reformistas que impulsa el Ejecutivo nacional.

Karina Milei al frente de la rosca y el foco económico de Olivos

En el entorno presidencial explican que la reclusión del libertario respondió a su perfil técnico: “El Presidente tiene un atributo que a veces le juega en contra: tiene cabeza de economista y todo lo ve en esa clave”, confió una fuente con acceso directo al despacho de Olivos a Infobae.

Por esa razón, Milei delegó de forma absoluta la conducción política en su hermana, la secretaria general Karina Milei, y en la Mesa Política que se reunirá este martes a las 13:00.

El esquema de actividades oficiales, al que accedió este medio, que analiza el Gobierno para los próximos días incluye:

Karina Milei encabezará el martes a las 17:00 la primera mesa interdisciplinaria para organizar la histórica visita del Papa León XIV a la Argentina, junto a ministros y representantes de la Iglesia.

a la Argentina, junto a ministros y representantes de la Iglesia. Cumbre del Norte Grande: ese mismo martes, Santilli se reunirá con los mandatarios del norte para avanzar en el régimen de tarifas de «zonas cálidas» y blindar el texto de Zonas Frías.

ese mismo martes, Santilli se reunirá con los mandatarios del norte para avanzar en el régimen de tarifas de «zonas cálidas» y blindar el texto de Zonas Frías. Seguridad y DEA: la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , participará del 18 al 20 de agosto de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) junto a la DEA de Estados Unidos.

la ministra de Seguridad, , participará del 18 al 20 de agosto de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) junto a la DEA de Estados Unidos. Cita con el establishment: el jueves 20 a las 12:30, Milei cerrará el encuentro del Council de las Américas en el Hotel Alvear junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Diego Santilli.

el jueves 20 a las 12:30, Milei cerrará el encuentro del en el Hotel Alvear junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Diego Santilli. Viaje a Rosario: El viernes 21 por la tarde, el Presidente viajará a Santa Fe para hablar en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La urgencia por 13 leyes y la sombra de las elecciones

En las filas legislativas de La Libertad Avanza (LLA) apuran los tiempos para salvar los 13 proyectos transformacionales que aún no consiguieron sanción completa. Ante la pérdida de volumen parlamentario, el oficialismo debate si acelerar el tratamiento en septiembre o ceder ante la suspensión de las primarias para no arriesgar una nueva derrota en el recinto.

“El programa económico es el que es, estructuralmente no hay más nada para aportar. Ahora la respuesta la tiene que dar la política y es probable que entre agosto y septiembre se avance en acuerdos firmes con los aliados”, sintetizó un operador del círculo íntimo presidencial.