El legado de José de San Martín a 176 años de su muerte: por qué es feriado este 17 de agosto y qué se conmemora

Millones de trabajadores y estudiantes disfrutan de un feriado patrio que no solo fomenta el descanso y el turismo interno, sino que rinde tributo a la figura máxima de la emancipación sudamericana: el General José de San Martín.

Aunque por ley la fecha dedicada al «Padre de la Patria» es un feriado trasladable, este año coincidió de forma natural con el día lunes.

La gesta del Libertador: qué se conmemora este 17 de agosto

La efeméride marca el aniversario número 176 de la muerte del prócer, ocurrida en 1850 en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer, cuando tenía 72 años. Su figura trasciende por haber sido el cerebro geopolítico y militar de la independencia continental:

En 1812 creó el emblemático Regimiento de Granaderos a Caballo, fuerza clave de las campañas emancipadoras. Desde Cuyo organizó el Ejército de los Andes y completó en 1817 la hazaña militar en la cordillera que permitió liberar Chile tras las victorias de Chacabuco y Maipú.

Además, avanzó hacia Lima para proclamar la libertad peruana en 1821, antes de optar por un retiro austero y sin apego al poder político.

Pago doble y normativa: qué dice la ley si tenés que trabajar hoy

Al tratarse de un feriado nacional inamovible dispuesto por el Gobierno dentro del calendario oficial, rige un marco legal estricto establecido por la Ley de Contrato de Trabajo que lo diferencia de los «días no laborables»:

Descanso obligatorio: las empresas deben otorgar la jornada libre a sus empleados.

las empresas deben otorgar la jornada libre a sus empleados. Cobro con recargo: quienes deban prestar servicios durante este lunes tienen derecho a recibir la remuneración habitual más un adicional del 100% (pago doble) .

quienes deban prestar servicios durante este lunes tienen derecho a recibir la remuneración habitual . Diferencia con días no laborables: a diferencia de estas jornadas (donde el empleador define si se trabaja y se paga como un día normal), el feriado de hoy es mandatorio.

Calendario 2026: los feriados que quedan de acá a fin de año

Para quienes ya planifican las próximas pausas en el año, el calendario oficial reserva nuevos descansos y fines de semana largos: