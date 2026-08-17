Murió Hayden Panettiere, la estrella de «Heroes», «Scream» y «Nashville»: tenía 36 años

El mundo del espectáculo internacional sufre un golpe devastador e inesperado. La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció este domingo a los 36 años, según confirmó su padre, Skip Panettiere, mediante un comunicado difundido por la cadena ABC News.

La trágica noticia tomó por sorpresa a la industria del cine y la televisión mundial. Hasta el momento, la familia no dio a conocer las causas del deceso de la referente de producciones de culto como Heroes y Scream VI.

«Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que llevó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron», expresó su padre en el desgarrador mensaje de despedida.

De «Salva a la animadora» a consagrarse en ‘Nashville’

Panettiere construyó una carrera artística meteórica desde muy pequeña, logrando instalarse en la cultura pop global gracias a personajes emblemáticos que marcaron a toda una generación:

Sus inicios: prestó su voz a la pequeña Dot en la película animada A Bug’s Life (Buscando a Nemo) y brilló junto a Denzel Washington en el drama cinematográfico Remember the Titans.

prestó su voz a la pequeña Dot en la película animada A Bug’s Life (Buscando a Nemo) y brilló junto a Denzel Washington en el drama cinematográfico Remember the Titans. El fenómeno ‘Heroes’: el papel que la catapultó al estrellato global fue el de Claire Bennet , la animadora con poderes de regeneración sobrehumana. La frase publicitaria del show, «Salva a la animadora, salva al mundo» , se convirtió en un mantra de la televisión de los 2000.

el papel que la catapultó al estrellato global fue el de , la animadora con poderes de regeneración sobrehumana. La frase publicitaria del show, , se convirtió en un mantra de la televisión de los 2000. Consagración en ‘Nashville’: años más tarde, encarnó a la talentosa y conflictiva diva de la música country Juliette Barnes , interpretación que le valió nominaciones a los Globos de Oro.

años más tarde, encarnó a la talentosa y conflictiva diva de la música country , interpretación que le valió nominaciones a los Globos de Oro. El cine de terror: tuvo una destacada participación en la franquicia Scream, donde interpretó a Kirby Reed, consolidándose como una de las scream queens más queridas del cine de género.

Una vida marcada por las adicciones, las pérdidas y la resiliencia

Lejos de las cámaras y los flashes de Hollywood, la vida personal de Hayden estuvo atravesada por momentos de enorme dolor y batallas complejas que ella misma eligió visibilizar para ayudar a otros.

Durante sus últimos años, la actriz habló abiertamente sobre sus problemas de adicción al alcohol y los opioides, sumado a una severa depresión posparto tras el nacimiento de su hija Kaya en 2014. Su franqueza la llevó a publicar en 2026 sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, donde repasó el costoso proceso emocional que la llevó a cederle la custodia total de su hija a su expareja, el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko.

A estas luchas internas se sumó una tragedia familiar que la marcó profundamente: en 2023 sufrió la repentina muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció a los 28 años por una afección cardíaca.

Por el momento, sus allegados no brindaron detalles sobre el lugar donde se realizarán las exequias, mientras fanáticos y colegas de todo el mundo despiden en redes sociales a una de las caras más talentosas y carismáticas de las series dramáticas.