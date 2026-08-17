El crédito del BID para Salud estará operativo en noviembre y habrá varias licitaciones

El nuevo edificio del hospital de Bariloche espera el equipamiento para habilitar el segundo y tercer piso. Foto: Chino Leiva

El crédito por 60 millones de dólares que el gobierno de Río Negro obtuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la modernización del sistema de Salud Pública en la provincia estará operativo en noviembre y tendrá varias licitaciones internacionales para concretar las inversiones.

En una entrevista con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó el aval del organismo multilateral al Plan de Salud 2026-2031 que tiene varias aristas desde modernización, digitalización e inversiones en tecnología y equipamiento.

Para la etapa que sigue, Río Negro deberá convocar a “licitaciones bajo estándares BID, serán licitaciones internacionales. Actualmente se preparan los pliegos con la intervención de Salud, el ministerio de Hacienda, la Upcefe y luego habrá una auditoría del BID que debe aprobarlos”, explicó Thalasselis.

Cómo se distribuirá la inversión en Salud Pública

Con los fondos del BID, la Provincia destinará alrededor de 36 millones de dólares en la compra de equipamiento para todos los hospitales que lo necesitan para dotar de tecnología a quirófanos, áreas de terapia intensiva, neonatología, diagnóstico por imágenes y laboratorios.

También los centros periféricos de salud con alta demanda, que tienen un área de cobertura de más de 10.000 pacientes mensuales, como pueden ser los de Bariloche de barrio Las Quintas y El Frutillar, se dotarán de equipamiento en diagnóstico por imágenes y laboratorio, para descentralizar la atención en esos servicios del hospital.

También este paquete incluye el equipamiento para el segundo y tercer piso de la nueva ala del hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde se trasladarán quirófanos, salas de internación, terapias, neonatología y pediatría.

Actualmente el nuevo edificio del hospital de Bariloche solo tiene habilitada la guardia de adultos y la pediátrica. Foto: Chino Leiva

Otro segmento del crédito, de 11 millones de dólares, se destinará a la “infraestructura digital” que abarca centro de datos, hardware, conectividad para todos los centros de salud, computadoras, etc. Mientras que unos 10 millones de dólares se prevén para software y sistemas, destinados puntualmente a la digitalización de las historias clínicas de los 221 centros de salud y hospitales de Río Negro y a la interoperatividad de los sistemas nuevos.

Salud también estipuló unos 3 millones de dólares para la “gestión de cambio” con capacitaciones al personal y para los usuarios, que además hacia fin de año podrán gestionar su vínculo con la red de hospitales de la Provincia a través del “portal del paciente” que cada persona podrá tener en su teléfono móvil.

«Acercar la salud a cada rionegrino»

“Con la transformación y modernización del sistema de salud se busca cumplir con el objetivo que nos pidió el gobernador (Alberto Weretilneck) de acercar la salud a cada rionegrino, independientemente de donde viva”, afirmó Thalasselis.

Recordó que la Provincia comenzó en 2024 con la digitalización de las historias clínicas, que significará un cambio esencial no solo para el acceso a la información propia por parte de cada paciente sino para la toma de decisiones. Ese proceso comenzó con 1.700 historias clínicas digitalizadas y hoy ya llega a 1645.994 pacientes.

El ministro Demetrio Thalasselis se refirió la crédito del BID para salud Pública. Archivo

Actualmente todos los hospitales y centros de salud de la Zona Atlántica tienen la digitalización y “se empieza a trabajar en función de los datos”, destacó el titular de la cartera sanitaria.

El ministro señaló que a nivel mundial existe una “crisis de recursos humanos en salud” fundada en nuevos objetivos y orientaciones de los profesionales, por lo que los sistemas deben tomar medidas para que no se vea resentida la atención. Una de las premisas es fortalecer los centros de atención primaria.

“Debe haber una transformación, evaluar el tiempo del profesional en la atención y análisis; utilizar la IA para la lectura de diagnósticos con validación humana; y apelar a otros operadores del sistema de salud”.

Las obras en los hospitales



Una batería de obras se ejecutan o están en agenda en el ministerio de Salud, que no tienen que ver con el financiamiento externo sino que forman parte de planes con fondos provinciales y con el bono del VMOS, puntualmente.

Hoy están en ejecución la segunda etapa del hospital de Maquinchao; la tercera de Cinco Saltos; el nuevo hospital de Barda del Medio; en Sierra Colorada, y una refección en Río Colorado, además del centro de salud de Mallín Ahogado, que se construye desde cero luego del incendio que destruyó la sede anterior.

También se avanza en dos sentidos en Sierra Grande, por un lado una refacción del edificio actual y la proyección de uno nuevo, ambas a licitar.

Mientras que se espera pronto el inicio de las obras de los nuevos hospitales de Darwin y Dina Huapi.

En proyecto hay otras cinco obras sanitarias con refacciones y ampliaciones en Roca, Campo Grande, Los Menucos, Comallo, y el centro de atención primaria del barrio Las Bardas de Choele Choel.