Rosario Central le ganó 2-1 a River con un gol del rionegrino Malcorra y lidera en la Tabla Anual

El Huevo Acuña y Fideo Di María, dos campeones del mundo que se reencontraron en el Gigante de Arroyito. (FBaires)

Rosario Central se quedó con un partidazo ante River, por 2-1 y su gente festejó sin parar. Esta era Di María se vive de manera muy especial en el Gigante y esta noche, con la presencia de la Banda, no fue la excepción. Salió un gran duelo y el Canalla los dio vuelta. El gran protagonista del cierre fue Nacho Malcorra, el volante que nació en Río Colorado, quien sentenció la historia. El local, además, quedó como único líder de la Tabla Anual, con 53 puntos y un partido menos.

Todo lo que prometían en la previa, lo cumplieron desde el pitazo inicial. El Canalla y el Millonario no saben especular, van al frente y por eso el espectáculo estaba garantizado.

El Muñeco Gallardo sorprendió con Miguel Borja de entrada y el Colibrí fue el encargado de romper el cero. Recibió un delicioso pase de su socio colombiano Juanfer Quintero y definió perfecto, cruzado, para silenciar el Gigante de Arroyito. Iban apenas 10 minutos.

El local se sintió herido y fue por el rápido empate. Por momentos, se apuró, dejó espacios y River pudo complicarlo aún más, pero de tanto insistir, tuvo su premio, luego de una pelota parada. La pelota le quedó a Franco Ibarra, quien sacó un zurdazo que dejó sin chances a su tocayo Armani.

Con el partido 1-1, salió un partidazo. En realidad no se jugó tan bien, pero hubo mucha tensión. Los dos metieron fuerte, al límite, y el que se llevó la peor parte fue River porque Juan Carlos Portillo vio la roja luego de dos faltas seguidas a Fideo Di María.

Penal en movimiento de Malcorra y 2-1

Los dos movieron fichas rápido. El Millonario por protección, el Canalla para aprovechar la superioridad numérica. Y Central lo dio vuelta. Di María mandó un centro con mucho veneno, la defensa de River rechazó y la bocha le quedó a Nacho Malcorra, quien le rompió el arco a Armani. Fue ese típico penal a la carrera. Y otra vez explotó el Gigante.

A partir de ahí, fue un partido de locos. Central tuvo cinco ocasiones para liquidar la historia, pero falló en el último toque, siempre con Di María como protagonista central; mientras que River lo buscó hasta el final y dos pelotas dieron en los palos. Una de Borja y otra del ingresado Santiago Lencina.

El vértigo no aflojó nunca, fueron 90 minutos emocionantes, con muchos estelares en el campo de juego, pero con un rionegrino, de Río Colorado, como el dueño del gol más importante y de los últimos aplausos de la noche.

Central salió con dos cambios respecto de su última presentación y Ariel Holan eligió a estos 11: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Véliz.

Gallardo sorprendió con el ingreso de Miguel Borja entre los 11 y el Millonario empezó el partido con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Facundo Colidio y Borja.