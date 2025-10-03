La inesperada noticia que recibió Maxi Salas en pleno partido entre River y Racing

Maxi Salas fue sancionado por AFA por la expulsión en la derrota de River ante Riestra.

Maximiliano Salas fue uno de los grandes protagonistas del cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. En el denominado “partido del morbo”, el delantero le dio la clasificación al Millonario con su gol para el 1-0 frente a su exequipo, del que se fue en conflicto en el último mercado de pases.

Desde el inicio, el Gigante de Arroyito fue escenario de un clima caliente. Apenas salió a la cancha, la hinchada de Racing lo recibió con cánticos: “El que no salta es un traidor”. Sin embargo, la respuesta de Salas llegó rápido porque a los cinco minutos del primer tiempo empujó la asistencia de Facundo Colidio y decretó el 1-0 que sería definitivo.

Tras el triunfo, el atacante se refirió al contexto especial del partido. «Para mí fue algo normal, siempre estoy tranquilo. Nunca estuve nervioso. Era una final para nosotros y había que jugarla con tranquilidad. Es parte del folklore. Siempre con respeto hacia la gente y los jugadores de Racing, estoy muy agradecido”, expresó.

Pero mientras River festejaba la clasificación, Salas recibió una dura noticia. El Tribunal de Disciplina de la AFA lo sancionó con dos fechas de suspensión por su expulsión en la derrota contra Riestra en el Monumental, donde había insultado al asistente Pablo Gualtieri.

De esta manera, el delantero se perderá el choque del domingo ante Rosario Central y también el siguiente compromiso frente a Sarmiento.