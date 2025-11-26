En una Caldera vacía, Independiente venció a Pérfora y se adelantó en la semi del PreFederal de básquet

La controvertida semifinal del torneo PreFederal de básquet entre Independiente y Pérfora se puso en marcha con victoria del Rojo. En la desierta Caldera de la capital, el dueño de casa ganó por 94-86 y se adelantó en la llave que tendrá continuidad el jueves en Plaza Huincul, donde sí se permitirá el ingreso del público.

Luego de la suspensión del domingo por los incidentes registrados afuera del estadio, que caldearon los ánimos adentro, hubo dos determinaciones del tribunal de Penas. Primero se informó que toda la serie iba a ser a puertas cerradas, pero después de las pruebas presentadas por Pérfora, le permitieron el ingreso de su gente. Hasta el momento se mantiene la sanción para el eventual tercer partido que iría en la Caldera, si es que el Verde empata la serie.

El equipo de Andrés García logró un triunfo para soñar con la final. (Matías Subat)

Toda esta situación generó mucha tensión, aún con un puñado de personas en el estadio del centro capitalino. Por momento se jugó al límite y en el final, con la victoria del Rojo asegurada, no hubo saludo de los jugadores ni del cuerpo técnico del Verde, cuyos integrantes se metieron en el vestuario visitante apenas sonó la chicharra.

Partido cambiante y memorable cierre de Fedele

Los pronósticos de paridad se cumplieron a lo largo de los 40 minutos. Independiente picó en punta por 24-17, pero Pérfora siempre se mantuvo a tiro hasta el 42-35 del descanso largo. La visita mostró su mejor versión en el tercero (62-60) y el cierre fue una moneda al aire. Julián Ruíz (goleador de la noche con 28), con cuatro triples casi en continuado, fue la carta ganadora del visitante, pero salió por cinco personales a dos minutos del cierre, y Julián Fedele, con un cierre a puro bombazo, lideró al Rojo en la victoria y terminó con 26 puntos.

Julián Ruíz fue el abanderado de la ofensiva Verde. No alcanzó. (Matías Subat)

Joaquín Marcon fue otra vez determinante en el dueño de casa y alcanzó los 27 tantos, mientras que Carlos Paredes firmó un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes. En este último rubro estuvo una de las claves de la victoria porque el equipo de Andrés García prevaleció en la comparativa por 36-21. Si de lanzamientos se trata, fue importante la brecha en tiros de dos puntos: el Rojo alcanzó un alto 72% (21-29), contra un 55% (16-29) del elenco visitante.

Marcon fue el goleador del Rojo, Isolabella fue importante en defensa y aportó gol. (Matías Subat)

Así siguen las semifinales

El jueves 27 habrá segundo juego en el Oscar Piti Claris de Plaza Hiuncul y Pérfora está obligado a ganar para seguir con chances de retener la corona. Independiente llegará con margen y sabe que ya se aseguró un tercer juego que sería en su casa. El vencedor de esta serie se las verá en la gran final con Pacífico (1) o Centro Español (0), que este miércoles 26 a las 21 jugarán el partido II en El Templo de Plottier. Los cuatro ya tienen su pasaje para la Liga Federal 2026 asegurado, pero está en disputa la trofeo maryor y todos sueñan con esa copa de campeón.