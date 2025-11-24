PreFederal de básquet: suspensión, puertas cerradas, tranquilidad Decana y golpe clásico

La fase definitoria del PreFederal de básquet arrancó con un varieté que incluyó una suspensión, una cómoda victoria, un golpe clásico y un triunfo por diferencia mínima. La marca negativa estuvo en La Caldera de Independiente, donde no se pudo disputar el encuentro ante Pérfora. ¿El motivo? Hubo incidentes entre las parcialidades y no estaban dadas las garantías para jugar. La serie comenzará este martes 26 y será a puertas cerradas.

A pocas cuadras, en el Viejo Ramírez, Pacífico no tuvo problemas para adelantarse en la serie y venció a Centro Español por 94-75. En la reclasificación, Del Progreso dio el batacazo y derrotó a Deportivo Roca como visitante, por 69-63; mientras que Atlético Regina dejó en el camino a Biguá, por un ajustado 72-71.

Stanic fue importante en el perímetro del Decano. (Oscar Livera)

Incidentes, suspensión en La Caldera y serie a puertas cerradas

Minutos antes del arranque del partido Independiente-Pérfora, hubo corridas y piedrazos en la zona de ingreso a La Caldera. En ese cruce, los hinchas del Rojo les robaron un bombo a sus pares del Verde y ahí el clima se caldeó. Ingresaron al estadio, los incidentes continuaron adentro y después de 50 minutos, se determinó la suspensión.

Durante la espera, se armó un cordón de seguridad para dividir a las parcialidades en la zona de las populares, pero la historia siguió, el clima fue muy tenso y llegó la suspensión. La delegación de Pérfora volvió a Plaza Huincul. En las primeras horas del lunes, el comité organizador del torneo comunicó que la serie se disputará a puertas cerradas: el martes 25 en La Caldera, el jueves 27 en el Oscar Piti Claris y, de ser necesario, el domingo 30, otra vez en la cancha de Independiente.

Pacífico, de principio a fin

Pacífico, el dueño del 1 en la fase regular, mostró credenciales y le ganó con autoridad a Centro Español. El local picó en punta 25-16, estiró la diferencia antes del descanso largo (51-39) y a partir de ahí controló el partido a voluntad. Duplicó al Torito en rebotes (45-22) y fue muy efectivo desde la línea de tres puntos: 14-27 (52%) contra 11-33 (33%) de la visita.

En el plano individual, sobresalió David Véliz, con 20 puntos y 10 rebotes, aunque golearon parejo con Matías Stanic (16), Lucas Romera (16) y Sebastián Godoy (12). Gustavo Maranguello fue el dueño de los tableros con 14 rebotes. En la visita el mejor fue Franco Casacchia, con 17 puntos y 6 recobres. La historia seguirá el miércoles 26 a las 21:30, en El Templo de Plottier.

El Torito no el alcanzó con el buen nivel de Casacchia. (Oscar Livera)

Del Progreso pegó primero y de visitante

Del Progreso dio el golpe de la jornada y se llevó un triunfazo del Gimena Padín: derrotó a Deportivo Roca por 69-63 y está ante la gran oportunidad de definir la historia en el Gigante de la calle Maipú, el miércoles. En un duelo muy parejo, fue clave el tercer cuarto, que quedó en poder de la visita por 18-9.

Carlos Infante tuvo una noche soñada y anotó 26 puntos, mientras que Jorge Coronado y Martín Arcoleas llegaron hasta 14. En el local no alcanzó el doble-doble de Cristian Cadillac (15 puntos y 11 rebotes). En medio de estadísticas parejas, el porcentaje de dobles fue clave: Del Progreso terminó con 22-40 (55) y el Depo, 17-43 (40).

Del Progreso ganó de visitante y tiene una gran chance. (Club Deportivo Roca)

Regina, con lo justo

Atlético Regina se quedó con una “batalla” en La Calderita. Biguá no se entregó nunca y peleó hasta el final (estuvo arriba en el marcador 66-65 a falta de 3:30), pero el Albo fue más efectivo en el cierre y metió un triunfo clave para adelantarse en la serie y asegurar la plaza para la Liga Federal. Los parciales: 16-20, 33-33 y 51-54. El 21-17 de los últimos diez inclinó la balanza para el dueño de casa.

Martín Fagotti (21), Manuel Navarro (12 más 14 rebotes) y Lucas Debat (11) fueron los destacados en el local, mientras que Josué Santillán (24), Tomás Djenderedjián (19) y Francisco González (13) sobresalieron en la visita. La historia seguirá el miércoles en El Nido.