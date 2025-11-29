En una final inolvidable, Confluencia-Natal se quedó con la Copa Aniversario en La Sarita Polo

Confluencia-Natal ganó una final inolvidable por 9-8 y se quedó con la cuarta edición de la Copa Aniversario en La Sarita Polo de Centenario. La definición llegó con gol de oro, luego de cuatro chukkers muy cambiantes. Box-Rental, que arrancó en ventaja (2-0 y 3-1), la peleó hasta el cierre, pero el festejo fue para el equipo integrado por Ezequiel Llorente, Fausto Neguelua, Ariel Cobría y Juan Manuel Medina Cabrera.

La definición fue seguida por un gran marco de público en el predio ubicado a 500 metros de la ruta 7. La actividad se repartió en tres intensas jornadas y este sábado se disputaron todas las finales.

Box-Rental tuvo a la gran figura del certamen, Ignacio Velasco, quien anotó los ocho goles de la definición, pero no lo pudo coronar con el título. En el subcampeón también jugaron Juan Carlos Coradeghini, Rodrigo Fernández y Sergio Pezzelato. El tercer lugar del podio en la división superior quedó para Scania-Dos Ríos, compuesto por Nacho Iraizoz, Sergio Méndez, Martín Cozzarin y Julián Ortega.

Las tres jornadas tuvieron un gran marco de público. (Florencia Salto)

Calf-Renova y Hoka completaron el cuadro de honor

La cuarta edición de la Copa Aniversario La Salita Polo tuvo otras dos divisiones en acción: medio, con la victoria de Calf Renova, y bajo, con triunfo de Hoka. Con mucha presencia de jugadores locales, estas definiciones también fueron seguidas por mucho público.

Ito Seewald, Pascual Ligato, Frank Cuppi y Sofía Fernández llevaron a Calf-Renova a lo más alto, con la victoria sobre Trackmar-La Amistad (Munir Chacón, Dannae Quintero, Ciro Carrasco y Jorge Solorza), en una categoría donde Ara-Inmobiliaria (José Luis y Mateo Meuli, Maxi Orpianessi, César Vázquez y Julio Velázquez) terminó en el tercer lugar.

Hoka, en tanto, se llevó la corona con su cuarteto integrado por diego Doubles, Alegría Riavitz, Grecia Contreras, Daniela Luarte y José Llorente. Como escolta terminó Covema (Neri Emil Aispuro, Cristian Gervasoni, Cristian Gázquez y Sarita Strekli; mientras que Leiss fue tercero, con Sasha Alí Szilak, Agustín De Caboteau, Julieta Bonetto y Faustina Urtasun.