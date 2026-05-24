En vivo | River Plate le gana 2-1 a Belgrano en la final del torneo Apertura

River Plate le gana 2-1 con Belgrano de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes por la final del torneo Apertura. El Pirata arrancó enchufado, pero el conjunto de Coudet reaccionó y rompió el cero a través de Facundo Colidio. Tras le golpe, Leonardo Morales puso la igualdad para los de Zielinski. En el complemento, Galván le da el triunfo parcial al Millonario.

Belgrano comenzó mejor y generó las primeras chances de peligro. Juan Velázquez aprovechó un error de Fabricio Busos y remató al arco, mientras que Aníbal Moreno vio la amarilla por una falta sobre Lucas Zelarayán. Minutos después, Santiago Beltrán salvó al Millonario con una gran atajada.

¡GIGANTE BELTRÁN!

Cabezazo de Passerini y el arquero de River contuvo 🧤



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Por su parte, el conjunto de Coudet comenzó a encontrar espacios y avisó con una gran jugada individual de Joaquín Freitas. Con el pasar de los minutos, el Millonario creció y golpeó primero.

A los 17 minutos, Marcos Acuña desbordó por la izquierda junto a Tomás Galván y el volante envió un pase preciso para Facundo Colidio quien apareció solo en el área chica y puso el 1-0.

¡LO GANA RIVER!



Colidio la empujó tras el centro de Galván vs. Belgrano ⚽



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A pesar de la victoria parcial, el Pirata salió en busca de la igualdad y tuvo recompensa. A los 24 minutos, tras un tiro de esquina de Lucas Zelarayán, Leonardo Morales ganó y puso el 1-1.

☠️ ¡CABEZAZO DE MORALES Y LAS COSAS IGUALES PARA BELGRANO Y RIVER!



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En el tramo final de la primera etapa, River destrabó la presión de Belgrano y se adueñó de la pelota. El conjunto cordobés, sintió el desgaste y optó por replegarse en su propio campo. De esta manera, bajó la intensidad del encuentro y se fueron con el empate 1-1 al vestuario.

En el complemento, el Ruso movió el banco de suplentes con el ingreso de Alvaro Ocampo por Maldonado, que salió lesionado. El conjunto de Núñez salió con el mismo equipo. Zelarayán tuvo chance de ampliar el marcador de tiro libre, pero la pelota pasó a centímetros.

¡ARRIBA EL MILLONARIO!



Definición de Galván, de zurda, para el 2-1 de River ⚽



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La formación de River Plate vs. Belgrano en la final del torneo Apertura

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Fausto Vera, Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

La formación de Belgrano vs. River Plate en la final del torneo Apertura

Belgrano: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Adrian Sporle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Juan Velázquez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.