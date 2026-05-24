La explosiva reacción de Eduardo Coudet tras la derrota de River Plate ante Belgrano: «Me cagaron la tercera final…»

La dura derrota de River Plate ante Belgrano de Córdoba en la final del torneo Apertura desató el enojo en el banco de suplentes del conjunto Millonario. El técnico, Eduardo Coudet, protagonizó una explosiva reacción sobre el cierre del encuentro que terminó con su expulsión y un durísimo cara a cara con el árbitro Yael Falcon Pérez en el Mario Alberto Kempes.

El clima de tensión comenzó en último tramo del partido por una mano de Lautaro Rivero dentro del área que derivó en una extensa revisión del VAR. Tras la confirmación, el juez principal Yael Falcón Pérez sancionó la penal y Nicolás Uvita Fernández cambió por gol.

Tras el gol, las cámaras de la transmisión oficial se posaron sobre la figura del Chacho, quien se quejó de forma eufórica, lo que obligó a Falcón Pérez a mostrarle la tarjeta roja directa antes de que se iniciara el tiempo de adición.

Expulsado COUDET por reclamar en River vs. Belgrano ❌



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Una vez que terminó el partido a favor de Belgrano de Códroba, Coudet redobló la apuesta: burló los controles de seguridad, ingresó al terreno de juego y buscó decididamente retomar el cruce con el árbitro principal y sus asistentes.

EL CHACHO COUDET Y TODO RIVER MUY ENOJADOS CON YAEL FALCÓN PÉREZ.



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«Ustedes me cagaron la tercera final en esta cancha», lanzó Chacho Coudet, quien fue contenido por el cuerpo técnico.