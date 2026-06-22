Enzo Fernández reveló el plan de Argentina para enfrentar a Austria en la segunda fecha del Mundial 2026

Enzo Fernández brindó una confrencia de prensa en el AT&T Stadium de Dallas en la previa al duelo ante Austria. (Foto: AP)

En la previa del duelo frente a Austria por la segunda fecha del Mundial 2026, Enzo Fernández habló en conferencia de prensa desde el AT&T Stadium de Dallas y dejó una de las definiciones más claras sobre el plan que imagina la Selección Argentina para el encuentro.

El volante del Chelsea analizó al conjunto europeo y explicó por dónde cree que pasarán las claves del partido. «Esperamos un equipo agresivo en el medio y que juegue directo. Vamos a intentar contrarrestarlo teniendo la pelota», aseguró.

En esa misma línea, profundizó la idea y explicó cómo buscará imponerse la Albiceleste: «Teniendo la pelota vamos a contrarrestar su juego. Intentaremos sacarles la pelota y manejar nosotros el partido».

Además, Enzo habló de su función dentro del equipo y destacó la libertad que les otorga Lionel Scaloni. «Nos da mucha libertad para movernos. Me gusta jugar ahí porque tomo más contacto con la pelota», expresó. Y agregó: «Llegar al área es lo que me pide el técnico. Me siento cómodo y trato de adaptarme a mis compañeros».

También hizo una reflexión sobre su evolución respecto al Mundial de Qatar 2022: «Aprendí mucho en estos años. Cambié mi rol y hoy me siento más maduro dentro de la Selección». Incluso recordó sus primeros pasos con la camiseta argentina: «Cuando llegué era un niño y hoy me siento mucho más completo».

Por último, el mediocampista fue consultado por aquella carta que le había dedicado a Lionel Messi en 2016, cuando el capitán atravesaba un momento difícil en la Selección. Sobre qué le escribiría hoy, respondió: «No me alcanzarían los libros para escribir todo lo que aprendí al lado suyo».