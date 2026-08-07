Los espectáculos del fin de semana: Fabi Cantilo, Nonpalidece, Devra y el teatro de Campanella
Destacado I
Devra presenta «Colección 20 años. Canciones de Mundo» en Regina
Después de 20 años de trayectoria, Devra celebra su recorrido artístico con el lanzamiento y la presentación en vivo de su primer material discográfico como solista.
Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de un verdadero viaje musical por diferentes géneros, idiomas y culturas.
El repertorio incluirá tango, folklore argentino, bossa nova de Brasil, rock en español y en inglés, jazz, música italiana y francesa, además de alguna perlita en árabe.
Este sábado, a las 21, en La Hormiga Circular, Villa Regina. Por reservas de entradas al 299 5016493 o al 299 4162010 .
Destacado II
Nonpalidece en Neuquén
Sumergido en un proceso creativo del que saldrá su próximo disco de estudio, Nonpalidece se desenchufó para distraerse un poco y tener una buena excusa para seguir tocando.
Y desenchufarse para “Nonpa” es literal tanto como lo es metafóricamente. Porque la ide a de desconectar los instrumentos de los enchufes también los incluyó a ellos, los músicos.
La banda trae a Neuquén su show Nonpalidesenchufado, este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Entradas disponibles a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.
Destacado III
“Empieza con D siete letras”, en el Cine Teatro Español de Neuquén
De gira por el país, esta obra que además de dirigirla, Campanella la coescribió junto a Cecilia Monti, llega a Neuquén este sábado, a las 21:30, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235. Las funciones serán este sábado, a las 19 y 21:30; y el domingo a las 20:30.
Entradas en venta únicamente en efectivo en Flipper sucursal centro (Avenida Argentina 179, Neuquén) y en ticketway.com.ar con tarjetas de débito y crédito.
Neuquén
“Bajo terapia”
Teatro
Este sábado, función despedida a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 – teatrohistrion.com
Tres parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente. La psicóloga ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.
“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica, que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida en pareja.
“Terrario”
Teatro
¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).
Reservas +54 9 298 4535007.
En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.
Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra
Diseño sonoro: Federico Molina
Escenografía: Fernando Ávila
“Granujas”
Teatro
Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com
A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.
“El viaje”
Música latinoamericana
La música de Latinoamérica cobrará vida en “El Viaje”, un espectáculo que invita al público a recorrer los paisajes sonoros, las historias y las emociones de nuestro continente a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado.
Con interpretaciones de distintos géneros y autores latinoamericanos, el concierto propone una experiencia artística que celebra la identidad cultural de nuestros pueblos, rescatando canciones que emocionan, inspiran y unen generaciones.
En escena se presentarán las destacadas voces de Sonia Acevedo, Güendy Macedo, Lili Coca y Juan Carlos Gorena, quienes ofrecerán un espectáculo de gran calidad artística, sensibilidad y calidez interpretativa.
“El Viaje” es una invitación a descubrir la riqueza musical de Latinoamérica, atravesando ritmos, culturas y emociones en una noche pensada para disfrutar, recordar y compartir.
Este viernes a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234). Entradas anticipadas: $20.000. Reservas: 2994 208024
Gabriela Centeno
Presenta “Madre Tierra”
Este domingo, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)
Entradas a la venta al 299-5964121. Anticipadas: $25.000/ Puerta: $30.000
Alias: madretierra.nqn
El concierto, concebido como homenaje a la naturaleza y a las mujeres, seráeste domingo en el teatro de la calle Misiones de esta capital. La acompañarán la pianista y cantante rionegrina Fernanda Sandoval y el músico Wen Luquez.
“Un simio rojo”
Teatro
Comedia folklórica de Maria Rosa Pfeiffer y Javier Santanera. Actúan: Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera. Dirección musical: Dardo Sánchez.
Dirección: Gustavo Azar.
No hay dos sin tres…
Después de 20 años de Un simio oscuro y 10 años de El simio ¡claro! llega para completar la trilogía El simio rojo.
Abelino, Rauli y el Caña vuelven a brindar y a soñar. Los tres integrantes del grupo folklórico Los del Ceibal en una nueva comedia folklórica al vino tinto. Esta vez los planetas parecen alinearse y llegar a Cosquín está a un paso. ¿Y después de Cosquín quién los para?
Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234).
Valor entradas: $25.000.-
Reservas 299 5022828 / 299 4089045 / 299 5117232
Habrá buffet.
“La casa de Bernarda Alba”
Teatro
A 90 años de su publicación, La Casa de Bernarda Alba sigue conmoviendo al público.
Una madre, cinco hijas y un hogar donde el silencio, el poder y los mandatos familiares desatan una tragedia inolvidable.
La obra maestra de Federico García Lorca continúa planteando preguntas que siguen vigentes:
¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde pesa la tradición? ¿Qué sucede cuando el deseo lucha contra las normas?
Con dirección de Leandro Stepanchuc Crljenko (Leandro Stepanchuc) y Chacho Prunetti (Chacho Prunetti Doblas), y un destacado elenco de actrices neuquinas, esta puesta rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del teatro universal.
Sábados de agosto y septiembre, a las 20:30, en sala TENEAS (Leguizamón 1701, Neuquén
Entradas anticipadas: $40.000
En puerta: $45.000
Reservas: 299 4155215.
“Cuna”
Teatro
Desde El Bolsón, una única función en Neuquén: este sábado, a las 21:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841). Reservas: 299 512 7497
¿De dónde venimos?
¿Qué padres tuvimos?
¿Podremos perdonar con el corazón?
“Les voy a cantar una canción de cuna, porque ahí todo empieza.”
Loïc Leblond, nacido en Francia y radicado desde hace 20 años en El Bolsón, crea desde aquello que lo conmueve profundamente. Sin ideas preconcebidas ni bocetos previos, sus experiencias y emociones encuentran, tarde o temprano, su forma en escena.
Una obra que transita entre la ficción y la realidad, el humor y la ternura, invitándonos a volver sobre los recuerdos más profundos de nuestra llegada al mundo.
Actuación: Loïc Leblond
Música: Pablo Kormos
Luces: Braian Mustafá
Dirección: Adrien Vanneuville
“Encender la noche”
Teatro
Inspirada en la poética de Ray Bradbury, esta obra combina teatro, títeres y sombras para acompañar a las infancias y a toda la familia en un viaje hacia los misterios de la noche.
Lucas le teme a la oscuridad. Blanca lo invita a descubrir que la imaginación también puede encender la noche.
Con las actuaciones de Verónica Cardoso y Gastón Fernández.
Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durán.
Este domingo, a las 16.30, última función del año. En Deriva Teatro (Sarmiento 841)
Reservas: 2995 127497
Orquesta Sinfónica
del Neuquén
Los bronces de la Orquesta Sinfónica del Neuquén presentan un concierto que invita a descubrir nuevos sonidos.
Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén)
Programa
V. Garvie – Suite Tilo | Passacaglia para UD
A. Ginastera – Preludios Americanos
E. Ewazen – Fanfarria Castellana
N. Sued – Habanera Sentimental
Entradas: General: $25.000
Jubilados: $20.000
Venta exclusiva en boletería, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.
Roca
Casa de la Cultura
9 de Julio 1047
Viernes
21hs Fabiana Cantilo – Intima en concierto
Un encuentro cercano donde revive las canciones que marcaron la historia del rock argentino. | Entradas en boletería y ticketera
Sábado
16hs Ronda de Música en Familia
Un encuentro junto a Débora Andresen con juegos musicales destinado a fortalecer vínculos.
17hs Conversatorio: “Lactar: deseo, derecho y decisión”
Un conversatorio junto a Ana Orellano, Marlys Fernández y Dana Gómez para reflexionar sobre la lactancia desde una mirada respetuosa.
18hs Mural colectivo “Historias que alimentan”
Junto a Laura Roda y Dana Gómez, construimos entre todxs una obra que reúna las emociones en torno a la gestación, el parto, la lactancia y la crianza. | Bono contribución
19:30hs Relatos en danza
Una serie de obras breves de danza folklórica que invitan a reflexionar sobre distintas realidades sociales de nuestro país. | Entradas con los artistas
20hs Presentación del libro de poesía “Frontera” de Lautaro Aguilar | Entrada libre
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