Los espectáculos del fin de semana: Fabi Cantilo, Nonpalidece, Devra y el teatro de Campanella

Destacado I

Devra presenta «Colección 20 años. Canciones de Mundo» en Regina

Después de 20 años de trayectoria, Devra celebra su recorrido artístico con el lanzamiento y la presentación en vivo de su primer material discográfico como solista.

Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de un verdadero viaje musical por diferentes géneros, idiomas y culturas.

El repertorio incluirá tango, folklore argentino, bossa nova de Brasil, rock en español y en inglés, jazz, música italiana y francesa, además de alguna perlita en árabe.

Este sábado, a las 21, en La Hormiga Circular, Villa Regina. Por reservas de entradas al 299 5016493 o al 299 4162010 .

Destacado II

Nonpalidece en Neuquén

Sumergido en un proceso creativo del que saldrá su próximo disco de estudio, Nonpalidece se desenchufó para distraerse un poco y tener una buena excusa para seguir tocando.

Y desenchufarse para “Nonpa” es literal tanto como lo es metafóricamente. Porque la ide a de desconectar los instrumentos de los enchufes también los incluyó a ellos, los músicos.

La banda trae a Neuquén su show Nonpalidesenchufado, este viernes, a las 21, en Mood Live (Ministro González 40). Entradas disponibles a través de protickets.com.ar y en boletería de la sala.

Destacado III

“Empieza con D siete letras”, en el Cine Teatro Español de Neuquén

De gira por el país, esta obra que además de dirigirla, Campanella la coescribió junto a Cecilia Monti, llega a Neuquén este sábado, a las 21:30, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235. Las funciones serán este sábado, a las 19 y 21:30; y el domingo a las 20:30.

Entradas en venta únicamente en efectivo en Flipper sucursal centro (Avenida Argentina 179, Neuquén) y en ticketway.com.ar con tarjetas de débito y crédito.

Neuquén

“Bajo terapia”

Teatro

Este sábado, función despedida a las 21:30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Entradas: 0299 15-453-0771 – teatrohistrion.com

Tres parejas acuden a terapia para tratar sus conflictos, pero se encontrarán con una sesión diferente. La psicóloga ausente, dejará sobres con consignas que tendrán que abordar y analizar entre todos. Cada sobre propone nuevos e ingeniosos interrogantes, los cuales transformarán la sesión en un caos desopilante.

“Bajo terapia” es una comedia sobre las relaciones de pareja. Airea los trapos sucios de una forma tan ágil y cómica, que consigue que todos nos identifiquemos con alguna de las miserias que ofrece la vida en pareja.

“Terrario”

Teatro

¿Somos parte de un ecosistema natural o estamos atrapados en un artificio que nos coarta? ¿Dónde termina uno? ¿Dónde empieza el otro? Estreno este domingo a las 20:30 y funciones todos los domingos de agosto en Ámbito Histrión (Chubut 240).

Reservas +54 9 298 4535007.

En escena: Estefanía Martínez, Fernando Fernández, Flavia Prieto, Gimena Martínez, Katriel Avila, Luciana Saita, Nicolás Aniñir.

Dirección: Marian Scialpi y Max de la Parra

Diseño sonoro: Federico Molina

Escenografía: Fernando Ávila

“Granujas”

Teatro

Este viernes, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240). Reservas al 299 401 9051 o en www.teatrohistrion.com

A algunos el mundo los echa, otros se echan solos. Cuando cuatro desconocidos comparten la misma espera, tarde o temprano el tiempo los hace hablar. Granujas es una comedia sobre los caídos y los tirados. Te vas a reír, te vas a reconocer. No estamos tan lejos.

“El viaje”

Música latinoamericana

La música de Latinoamérica cobrará vida en “El Viaje”, un espectáculo que invita al público a recorrer los paisajes sonoros, las historias y las emociones de nuestro continente a través de un repertorio cuidadosamente seleccionado.

Con interpretaciones de distintos géneros y autores latinoamericanos, el concierto propone una experiencia artística que celebra la identidad cultural de nuestros pueblos, rescatando canciones que emocionan, inspiran y unen generaciones.

En escena se presentarán las destacadas voces de Sonia Acevedo, Güendy Macedo, Lili Coca y Juan Carlos Gorena, quienes ofrecerán un espectáculo de gran calidad artística, sensibilidad y calidez interpretativa.

“El Viaje” es una invitación a descubrir la riqueza musical de Latinoamérica, atravesando ritmos, culturas y emociones en una noche pensada para disfrutar, recordar y compartir.

Este viernes a las 21, en El Arrimadero (Misiones 234). Entradas anticipadas: $20.000. Reservas: 2994 208024

Gabriela Centeno

Presenta “Madre Tierra”

Este domingo, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234)

Entradas a la venta al 299-5964121. Anticipadas: $25.000/ Puerta: $30.000

Alias: madretierra.nqn

El concierto, concebido como homenaje a la naturaleza y a las mujeres, seráeste domingo en el teatro de la calle Misiones de esta capital. La acompañarán la pianista y cantante rionegrina Fernanda Sandoval y el músico Wen Luquez.

“Un simio rojo”

Teatro

Comedia folklórica de Maria Rosa Pfeiffer y Javier Santanera. Actúan: Dardo Sánchez, Gustavo Azar y Javier Santanera. Dirección musical: Dardo Sánchez.

Dirección: Gustavo Azar.

No hay dos sin tres…

Después de 20 años de Un simio oscuro y 10 años de El simio ¡claro! llega para completar la trilogía El simio rojo.

Abelino, Rauli y el Caña vuelven a brindar y a soñar. Los tres integrantes del grupo folklórico Los del Ceibal en una nueva comedia folklórica al vino tinto. Esta vez los planetas parecen alinearse y llegar a Cosquín está a un paso. ¿Y después de Cosquín quién los para?

Este sábado, a las 21, en El Arrimadero Teatro (Misiones 234).

Valor entradas: $25.000.-

Reservas 299 5022828 / 299 4089045 / 299 5117232

Habrá buffet.

“La casa de Bernarda Alba”

Teatro

A 90 años de su publicación, La Casa de Bernarda Alba sigue conmoviendo al público.

Una madre, cinco hijas y un hogar donde el silencio, el poder y los mandatos familiares desatan una tragedia inolvidable.

La obra maestra de Federico García Lorca continúa planteando preguntas que siguen vigentes:

¿Qué es la libertad? ¿Hasta dónde pesa la tradición? ¿Qué sucede cuando el deseo lucha contra las normas?

Con dirección de Leandro Stepanchuc Crljenko (Leandro Stepanchuc) y Chacho Prunetti (Chacho Prunetti Doblas), y un destacado elenco de actrices neuquinas, esta puesta rinde homenaje a uno de los grandes clásicos del teatro universal.

Sábados de agosto y septiembre, a las 20:30, en sala TENEAS (Leguizamón 1701, Neuquén

Entradas anticipadas: $40.000

En puerta: $45.000

Reservas: 299 4155215.

“Cuna”

Teatro

Desde El Bolsón, una única función en Neuquén: este sábado, a las 21:30, en Deriva Teatro (Sarmiento 841). Reservas: 299 512 7497

¿De dónde venimos?

¿Qué padres tuvimos?

¿Podremos perdonar con el corazón?

“Les voy a cantar una canción de cuna, porque ahí todo empieza.”

Loïc Leblond, nacido en Francia y radicado desde hace 20 años en El Bolsón, crea desde aquello que lo conmueve profundamente. Sin ideas preconcebidas ni bocetos previos, sus experiencias y emociones encuentran, tarde o temprano, su forma en escena.

Una obra que transita entre la ficción y la realidad, el humor y la ternura, invitándonos a volver sobre los recuerdos más profundos de nuestra llegada al mundo.

Actuación: Loïc Leblond

Música: Pablo Kormos

Luces: Braian Mustafá

Dirección: Adrien Vanneuville

“Encender la noche”

Teatro

Inspirada en la poética de Ray Bradbury, esta obra combina teatro, títeres y sombras para acompañar a las infancias y a toda la familia en un viaje hacia los misterios de la noche.

Lucas le teme a la oscuridad. Blanca lo invita a descubrir que la imaginación también puede encender la noche.

Con las actuaciones de Verónica Cardoso y Gastón Fernández.

Dramaturgia y dirección: Verónica Martínez Durán.

Este domingo, a las 16.30, última función del año. En Deriva Teatro (Sarmiento 841)

Reservas: 2995 127497

Orquesta Sinfónica

del Neuquén

Los bronces de la Orquesta Sinfónica del Neuquén presentan un concierto que invita a descubrir nuevos sonidos.

Este viernes, a las 21, en el Cine Teatro Español (Av. Argentina 235, Neuquén)

Programa

V. Garvie – Suite Tilo | Passacaglia para UD

A. Ginastera – Preludios Americanos

E. Ewazen – Fanfarria Castellana

N. Sued – Habanera Sentimental

Entradas: General: $25.000

Jubilados: $20.000

Venta exclusiva en boletería, de lunes a viernes, de 8:30 a 21.

Roca

Casa de la Cultura

9 de Julio 1047

Viernes

21hs Fabiana Cantilo – Intima en concierto

Un encuentro cercano donde revive las canciones que marcaron la historia del rock argentino. | Entradas en boletería y ticketera

Sábado

16hs Ronda de Música en Familia

Un encuentro junto a Débora Andresen con juegos musicales destinado a fortalecer vínculos.

17hs Conversatorio: “Lactar: deseo, derecho y decisión”

Un conversatorio junto a Ana Orellano, Marlys Fernández y Dana Gómez para reflexionar sobre la lactancia desde una mirada respetuosa.

18hs Mural colectivo “Historias que alimentan”

Junto a Laura Roda y Dana Gómez, construimos entre todxs una obra que reúna las emociones en torno a la gestación, el parto, la lactancia y la crianza. | Bono contribución

19:30hs Relatos en danza

Una serie de obras breves de danza folklórica que invitan a reflexionar sobre distintas realidades sociales de nuestro país. | Entradas con los artistas

20hs Presentación del libro de poesía “Frontera” de Lautaro Aguilar | Entrada libre