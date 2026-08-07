Cierre total de Pino Hachado y Cardenal Samoré: la nieve complica las rutas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile
Vialidad Nacional informó que la nieve sigue afectando los caminos y los pasos fronterizos, por ello recomiendan revisar el estado de rutas antes de viajar. Hay tramos de la Ruta 40 que se encuentran intransitables.
Neuquén y Río Negro se preparan para recibir otro temporal de nieve, que en esta ocasión llegará acompañado de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Esta situación causó complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por lo que muchos caminos iniciaron la jornada de este 7 de agosto con restricciones.
Por otra parte, los pasos fronterizos continúan entre los sectores más impactados. Pese al transcurso de los días y a las ligeras mejoras del tiempo que permiten habilitar los complejos de a ratos, persiste la gran acumulación de camiones que aguardan para cruzar hacia Chile o regresar al país.
Cierre total de Pino Hachado y Cardenal Samoré
Vialidad Nacional emitió un primer reporte a las 8 en el que informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. Sin embargo a las 11.10 actualizó el informe y comunicó que se definió el cierre total por tercer día consecutivo.
Detallaron que el paso a Chile se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve.
A las 14.00 el organismo emitió otro comunicado para informar el cierre total de Cardenal Samoré. Informó que el camino se encuentra intransitable por acumulación de nieve
El estado de rutas cordilleranas hoy, 7 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática, por lo que es obligatorio portar cadenas en todos los vehículos.
Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta / Jurisdicción
|Tipo
|Tramo Principal / Enfoque
|Estado
|Condiciones Principales / Alertas de Último Momento
|Requisito / Indicación
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Empalme RN 231 – RP 63 (Río Hermoso / Siete Lagos)
|⛔ CORTE TOTAL PREVENTIVO
|Reporte 10:10 hs: Corte total para todo tipo de vehículos por intensa acumulación de nieve e hielo sobre la calzada.
|Circulación prohibida. Equipos operando despeje y riego de sal.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Zapala – Junín de los Andes
|⛔ CORTE TOTAL
|Reporte 10:00 hs: Interrupción total de tránsito por acumulación de nieve e hielo.
|Circulación prohibida hasta nuevo aviso.
|Ruta Nacional 234
|Nacional
|Empalme RN 237 – Empalme RN 40
|⛔ CORTE TOTAL
|Reporte 10:00 hs: Corte total de circulación por temporal, acumulación de nieve e hielo sobre la calzada.
|Prohibido el tránsito de todo tipo de vehículos.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|El Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi (Río Negro)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada húmeda por riego con sal. Hielo negro entre progresivas 1979 y 1990. Desprendimiento de piedras sueltas y banquinas inestables.
|Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno en montaña.
|Ruta Nacional 40
|Nacional
|Zapala – Chos Malal – Barrancas (Neuquén)
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada mojada y sectores con nieve e hielo en cotas altas. Restricciones preventivas nocturnas.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Nacional 237
|Nacional
|Arroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – RN 40
|🟡 Transitable con precaución
|Riego preventivo con solución salina por heladas e hielo negro. Riesgo de derrumbes en roquedales.
|Portación obligatoria de cadenas. Precaución por niebla y animales sueltos.
|Ruta Nacional 231
|Nacional
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré
|🟡 Transitable con restricciones
|Calzada húmeda con aguanieve y parches de hielo. Restricción preventiva para transporte pesado de cargas.
|Portación / uso obligatorio de cadenas metálicas.
|Ruta Nacional 242
|Nacional
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|⛔ CORTE TOTAL (Intransitable)
|Acumulación extrema de nieve, temporal en alta montaña y viento blanco. Paso internacional cerrado.
|Prohibido transitar. Equipos viales operando.
|Ruta Nacional 23
|Nacional
|Dina Huapi – Comallo – Jacobacci – Los Menucos
|🟡 Transitable con precaución
|Tramos asfaltados y desvíos de obra con ripio, pozos, serrucho y barro. Hielo en sectores sombríos.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 6
|Provincial
|El Cholar – Paso Pichachén (Nqn) / El Bolsón – Ñorquinco (RN)
|⛔ / 🟡 Cerrada a Chile / Precaución
|En Neuquén: Cierre estacional por veda invernal hacia Pichachén. En Río Negro: ripio pesado con pozos y barro.
|Portación obligatoria de cadenas en tramos habilitados.
|Ruta Provincial 7
|Provincial
|Añelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces
|🟡 / ⛔ Precaución / Bloqueo en Añelo
|Bloqueo preventivo en accesos a Añelo por municipio (retenes en RP 7/RP 8 y Axion/Shell). Baches profundos y barro en calzada.
|Portación obligatoria de cadenas. Evitar zona de Añelo.
|Ruta Provincial 8
|Provincial
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro / Yacimientos
|🟡 / ⛔ Precaución / Retén 1 en Añelo
|Corte total en el Cruce con RP 7 por retén municipal de Añelo. Ripio deteriorado y banquinas blandas por lluvias.
|Prohibido el paso en cruce con RP 7. Cadenas obligatorias.
|Ruta Provincial 5
|Provincial
|Rincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)
|🟡 Transitable con precaución
|Acumulación de agua, sedimento y barro en badenes por precipitaciones recientes.
|Extremar precauciones en vehículos livianos.
|Ruta Provincial 13
|Provincial
|Zapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma
|⛔ / 🟡 Corte en P. Pinos / Precaución
|Tramo Primeros Pinos – Litrán intransitable por acumulación de nieve e hielo. Litrán – Icalma habilitado con precaución.
|Portación obligatoria de cadenas en tramo habilitado.
|Ruta Provincial 23
|Provincial
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|🟡 Transitable con precaución
|Ripio poceado con barro. Hielo acumulado en la Cuesta de Rahue y zonas sombrías.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Provincial
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – SMA
|🟡 Transitable con precaución
|Calzada de ripio muy deteriorada con barro, pozos y escarcha congelada por heladas.
|Portación obligatoria de cadenas. Preferencia para vehículos 4×4.
Cómo están los pasos a Chile
Conocé el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 7 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Localidad
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada y Clima
|Requisito / Indicación
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio pesado con sectores de barro e acumulación de escarcha y nieve helada en zonas altas por heladas severas.
|Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Baja adherencia por formación de hielo y acumulación de nieve sobre la traza en las inmediaciones del acceso a Batea Mahuida.
|Portación obligatoria de cadenas. Exclusivo para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Calzada de ripio de montaña deteriorada por el temporal, poceada y con sectores pesados de barro. Transbordo en barcaza por Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva confirmada en la barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación de nieve y hielo en alta montaña.
|No transitar.
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