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Cierre total de Pino Hachado y Cardenal Samoré: la nieve complica las rutas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile

Vialidad Nacional informó que la nieve sigue afectando los caminos y los pasos fronterizos, por ello recomiendan revisar el estado de rutas antes de viajar. Hay tramos de la Ruta 40 que se encuentran intransitables.

Redacción

Por Redacción

El temporal de nieve impacta en la cordillera

El temporal de nieve impacta en la cordillera

Neuquén y Río Negro se preparan para recibir otro temporal de nieve, que en esta ocasión llegará acompañado de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Esta situación causó complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por lo que muchos caminos iniciaron la jornada de este 7 de agosto con restricciones.

Por otra parte, los pasos fronterizos continúan entre los sectores más impactados. Pese al transcurso de los días y a las ligeras mejoras del tiempo que permiten habilitar los complejos de a ratos, persiste la gran acumulación de camiones que aguardan para cruzar hacia Chile o regresar al país.

Cierre total de Pino Hachado y Cardenal Samoré

Vialidad Nacional emitió un primer reporte a las 8 en el que informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. Sin embargo a las 11.10 actualizó el informe y comunicó que se definió el cierre total por tercer día consecutivo.

Detallaron que el paso a Chile se encuentra intransitable por acumulación de hielo y nieve.

A las 14.00 el organismo emitió otro comunicado para informar el cierre total de Cardenal Samoré. Informó que el camino se encuentra intransitable por acumulación de nieve

El estado de rutas cordilleranas hoy, 7 de agosto

Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática, por lo que es obligatorio portar cadenas en todos los vehículos.

Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad. A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

Ruta / JurisdicciónTipoTramo Principal / EnfoqueEstadoCondiciones Principales / Alertas de Último MomentoRequisito / Indicación
Ruta Nacional 40NacionalEmpalme RN 231 – RP 63 (Río Hermoso / Siete Lagos)CORTE TOTAL PREVENTIVOReporte 10:10 hs: Corte total para todo tipo de vehículos por intensa acumulación de nieve e hielo sobre la calzada.Circulación prohibida. Equipos operando despeje y riego de sal.
Ruta Nacional 40NacionalZapala – Junín de los AndesCORTE TOTALReporte 10:00 hs: Interrupción total de tránsito por acumulación de nieve e hielo.Circulación prohibida hasta nuevo aviso.
Ruta Nacional 234NacionalEmpalme RN 237 – Empalme RN 40CORTE TOTALReporte 10:00 hs: Corte total de circulación por temporal, acumulación de nieve e hielo sobre la calzada.Prohibido el tránsito de todo tipo de vehículos.
Ruta Nacional 40NacionalEl Bolsón – Bariloche – Villa Mascardi (Río Negro)🟡 Transitable con precauciónCalzada húmeda por riego con sal. Hielo negro entre progresivas 1979 y 1990. Desprendimiento de piedras sueltas y banquinas inestables.Portación obligatoria de cadenas. Sin tránsito nocturno en montaña.
Ruta Nacional 40NacionalZapala – Chos Malal – Barrancas (Neuquén)🟡 Transitable con precauciónCalzada mojada y sectores con nieve e hielo en cotas altas. Restricciones preventivas nocturnas.Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Nacional 237NacionalArroyito – Piedra del Águila – Collón Curá – RN 40🟡 Transitable con precauciónRiego preventivo con solución salina por heladas e hielo negro. Riesgo de derrumbes en roquedales.Portación obligatoria de cadenas. Precaución por niebla y animales sueltos.
Ruta Nacional 231NacionalEmpalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré🟡 Transitable con restriccionesCalzada húmeda con aguanieve y parches de hielo. Restricción preventiva para transporte pesado de cargas.Portación / uso obligatorio de cadenas metálicas.
Ruta Nacional 242NacionalLas Lajas – Paso Pino HachadoCORTE TOTAL (Intransitable)Acumulación extrema de nieve, temporal en alta montaña y viento blanco. Paso internacional cerrado.Prohibido transitar. Equipos viales operando.
Ruta Nacional 23NacionalDina Huapi – Comallo – Jacobacci – Los Menucos🟡 Transitable con precauciónTramos asfaltados y desvíos de obra con ripio, pozos, serrucho y barro. Hielo en sectores sombríos.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 6ProvincialEl Cholar – Paso Pichachén (Nqn) / El Bolsón – Ñorquinco (RN)⛔ / 🟡 Cerrada a Chile / PrecauciónEn Neuquén: Cierre estacional por veda invernal hacia Pichachén. En Río Negro: ripio pesado con pozos y barro.Portación obligatoria de cadenas en tramos habilitados.
Ruta Provincial 7ProvincialAñelo – San Patricio del Chañar – Rincón de los Sauces🟡 / ⛔ Precaución / Bloqueo en AñeloBloqueo preventivo en accesos a Añelo por municipio (retenes en RP 7/RP 8 y Axion/Shell). Baches profundos y barro en calzada.Portación obligatoria de cadenas. Evitar zona de Añelo.
Ruta Provincial 8ProvincialEmpalme RP 7 – Límite con Río Negro / Yacimientos🟡 / ⛔ Precaución / Retén 1 en AñeloCorte total en el Cruce con RP 7 por retén municipal de Añelo. Ripio deteriorado y banquinas blandas por lluvias.Prohibido el paso en cruce con RP 7. Cadenas obligatorias.
Ruta Provincial 5ProvincialRincón de los Sauces – Empalme RP 7 (Punta de Agua)🟡 Transitable con precauciónAcumulación de agua, sedimento y barro en badenes por precipitaciones recientes.Extremar precauciones en vehículos livianos.
Ruta Provincial 13ProvincialZapala – Primeros Pinos – Litrán – Paso Icalma⛔ / 🟡 Corte en P. Pinos / PrecauciónTramo Primeros Pinos – Litrán intransitable por acumulación de nieve e hielo. Litrán – Icalma habilitado con precaución.Portación obligatoria de cadenas en tramo habilitado.
Ruta Provincial 23ProvincialJunín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán🟡 Transitable con precauciónRipio poceado con barro. Hielo acumulado en la Cuesta de Rahue y zonas sombrías.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido el tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63ProvincialConfluencia (RN 237) – Paso Córdoba – SMA🟡 Transitable con precauciónCalzada de ripio muy deteriorada con barro, pozos y escarcha congelada por heladas.Portación obligatoria de cadenas. Preferencia para vehículos 4×4.

Cómo están los pasos a Chile

Conocé el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este viernes 7 de agosto de 2026:

Paso FronterizoRuta de Acceso / LocalidadEstadoHorario de InviernoCondiciones de Calzada y ClimaRequisito / Indicación
Mamuil MalalRP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio pesado con sectores de barro e acumulación de escarcha y nieve helada en zonas altas por heladas severas.Portación obligatoria de cadenas. Prohibido circular de noche.
IcalmaRP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)🟡 HABILITADO con precauciónEgreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs		Baja adherencia por formación de hielo y acumulación de nieve sobre la traza en las inmediaciones del acceso a Batea Mahuida.Portación obligatoria de cadenas. Exclusivo para vehículos menores y 4×4.
Hua HumRP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)🟡 HABILITADO con precaución08:00 a 20:00 hsCalzada de ripio de montaña deteriorada por el temporal, poceada y con sectores pesados de barro. Transbordo en barcaza por Lago Pirihueico.Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva confirmada en la barcaza.
PichachénRP 6 (El Cholar, Neuquén)INHABILITADOCerradoInhabilitado por veda invernal debido a la acumulación de nieve y hielo en alta montaña.No transitar.


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Neuquén y Río Negro se preparan para recibir otro temporal de nieve, que en esta ocasión llegará acompañado de bajas temperaturas y fuertes ráfagas de viento. Esta situación causó complicaciones en rutas nacionales y provinciales, por lo que muchos caminos iniciaron la jornada de este 7 de agosto con restricciones.

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